反川普新政 美科技、零售業分進合擊

2017-02-03

沃爾瑪等組聯盟 反課邊境稅

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國新總統川普上任不到兩週，多項新政點燃民間及產業界反抗烽火，零售業和科技業大咖領銜以公民社會集體行動表達「異議」：沃爾瑪、塔吉特（Target）等逾百家零售商及多個產業團體擬發起新聯盟，反對華府實施「邊境調整稅」的計畫；Google、蘋果、微軟等科技業鉅子則聯合金融、製造、能源、消費品企業，擬發表給川普的公開信，反對移民限令。

七大醫療院所 批川普傷害大

此外，約翰霍普金斯大學醫院、密西根大學醫療系統機構、麻州綜合醫院等七大醫療院所也聯合撰文，抨擊川普移民禁令傷害醫界，「對美國醫療照顧和內科領域造成的後果影響深遠，危害重大」，將造成國家倒退。

川普頒發暫停核發伊朗等七國難民和旅客簽證的行政命令，引發世界譁然。德國總理梅克爾日前與川普通話時提醒恐違反「日內瓦公約」接納難民規定，聯合國秘書長古特瑞斯週三也打破沉默，指該禁令冒著讓恐怖組織藉此招募新成員而獲益的風險，「不是保護美國的最佳方式」，籲盡速解禁。

美國司法體系扮演制衡共和黨行政、立法權多數政府的第三權。加州聯邦地區法院週二晚頒發初步禁制令，臨時禁止美國政府阻止廿餘名持合法簽證的葉門人飛往洛杉磯。之前，包括紐約州、麻州、維吉尼亞州和華盛頓州已公布類似裁決。

科技業擬公開信 反移民限令

Google週一上午發起兩小時停工抗議活動，點燃矽谷科技業反抗川普移民禁令的第一砲。蘋果員工近日增加捐款給難民救濟基金，蘋果公司將以員工捐助的兩倍金額加碼挹注。據透露，科技業給川普的公開信草稿包括亞馬遜、eBay、Uber都可能連署，其他非科技領域也有多家公司參與。

川普政府正研擬課徵邊境稅，對自墨西哥及「享有對美貿易順差」國家進口的產品課稅廿％，藉以支付美墨邊界牆的興建費用。全美零售聯盟、美國國際汽車經銷商協會、全美食品雜貨協會等組成新聯盟，發起「美國人支持平價產品」（AAP）活動，將向消費者及國會議員宣導該計畫恐導致日常用品漲價高達廿％，包含衣服、食品、甚至瓦斯。加入AAP的業者還包括Nike、百思買、路易威登等。