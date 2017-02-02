張忠謀無大礙 昨晚返台
2017-02-02
〔記者洪友芳、何世昌、朱沛雄／綜合報導〕台積電董事長張忠謀前天傳出在夏威夷住家游泳池畔跌倒受傷，引起各界關注；台積電昨發布聲明，表示張忠謀並無大礙、作息正常，下週就會上班。張忠謀於昨晚約九點四十分返抵國門。
張忠謀昨晚與妻子張淑芬一起返台，右眉上方傷口依稀可見，他雖然步履緩慢，仍可在妻子攙扶下自行走下停機坪階梯，兩人隨即經商務中心通關後離開桃園機場。
之前外傳張忠謀恐重傷須緊急返台就醫；中華航空公司檀香山分公司總經理黃達方昨接受中央社訪問則表示，張忠謀是搭乘華航班機返台，他就像一般旅客行走自如、不需攙扶，僅在眼角部位有個不太明顯，分不出是斑點或擦傷的痕跡。駐檀香山台北經濟文化辦事處處長周民淦也說，在機場見到張忠謀時，步履穩健，握手有力，講話清晰，大家應該可以放心。
至於前晚在臉書爆料稱張忠謀「傷勢應不輕」的國民黨台北市議員王欣儀，昨被網友罵翻，認為她大過年觸人霉頭，要求王欣儀出面向張忠謀道歉。王欣儀已刪除貼文，但尚未回應外界批評。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 張忠謀
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 涉與美有關叛國罪 俄逮3網路安全專家
- 警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
- 政府幫貪官減刑 羅馬尼亞人民怒了
- 開工薪情苦 6成4上班族想要兼差
- 保母倒吊搖晃 女童墜地命危
- 帝國之子時完 炯植傳約滿走人
- 柴山獼猴搶背包 女山友墜崖骨折
- 以為警察春節放假 當街變賣盜伐紅檜
- 〈松山霞海城隍廟〉抽財運「下下籤」 今年恐不景氣
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 聯合國秘書長籲川普盡速解除旅行禁令
- 魏德聖初五開工 街頭送甜頭
- 21歲獅代力量 先發投手卡位戰
- 群獅開工 省話阿福不見了
- 柯瑞預告今復出 黃蜂難佔便宜
- 亞洲合唱團主唱約翰威頓病逝
- ◎健康小叮嚀
- 謝沛恩過年吃不胖 苗條催票
- 宜中體育班入包廂 親睹爆冷秀
- 我住飯店你付錢！ 夫妻當假賣家行騙
- 台灣女網賽／逮住第9個賽末點 大小詹本季開胡
- 張凱貞「睡著了」 雙打首輪掰
- 驚嚇高樓 VR的商業運用
- 《謠言終結站》避孕藥可緩解經痛？ 用藥不慎恐致命
- 喬艾爾約砲50女 坦承缺乏安全感
- 首發團邀員工與鄉親 機捷今起試營運
- 自由廣場》「發紅包」的民主退步現象
- 反川普移民禁令 庫克擬訴諸法律
- 《健康充電站》大腸癌醫學講座
- 雲林台灣燈會 8米素還真就位
- 年金改革試算系統 銓敘部上線
- iPhone上季賣7829萬支 蘋果財報意外亮眼
- 移民禁令能反恐？逾半美國人不信
- 美元看貶 台幣走升機率高
- 皮草魔魔 新春團拜萌翻了
- 美聯準會維持利率不變
- 大企業收益報告亮麗 歐股上揚
- 年假衝選票》賢瑜郝吳柱 拜廟訪眷村
- 黃美瑛掌公平會 修法增搜索扣押權
- 三創吸走人潮？ 光華商場業績直直落
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：張忠謀無大礙 昨晚返台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分