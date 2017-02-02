張忠謀無大礙 昨晚返台

2017-02-02

〔記者洪友芳、何世昌、朱沛雄／綜合報導〕台積電董事長張忠謀前天傳出在夏威夷住家游泳池畔跌倒受傷，引起各界關注；台積電昨發布聲明，表示張忠謀並無大礙、作息正常，下週就會上班。張忠謀於昨晚約九點四十分返抵國門。

張忠謀昨晚與妻子張淑芬一起返台，右眉上方傷口依稀可見，他雖然步履緩慢，仍可在妻子攙扶下自行走下停機坪階梯，兩人隨即經商務中心通關後離開桃園機場。

之前外傳張忠謀恐重傷須緊急返台就醫；中華航空公司檀香山分公司總經理黃達方昨接受中央社訪問則表示，張忠謀是搭乘華航班機返台，他就像一般旅客行走自如、不需攙扶，僅在眼角部位有個不太明顯，分不出是斑點或擦傷的痕跡。駐檀香山台北經濟文化辦事處處長周民淦也說，在機場見到張忠謀時，步履穩健，握手有力，講話清晰，大家應該可以放心。

至於前晚在臉書爆料稱張忠謀「傷勢應不輕」的國民黨台北市議員王欣儀，昨被網友罵翻，認為她大過年觸人霉頭，要求王欣儀出面向張忠謀道歉。王欣儀已刪除貼文，但尚未回應外界批評。