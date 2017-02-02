法人︰抗波動 今年布局關鍵

2017-02-02

〔記者張慧雯、羅倩宜／台北報導〕雞年台股怎麼看？法人普遍認為雞年台股走勢會比猴年好，台股高點也喊出「上萬點」，其中國內法人的看法又比外資樂觀；只不過仍得提醒投資人短線可能受美國聯準會利率政策、兩岸關係、外資買賣超，以及美國總統川普的政策不確定因素影響，投資人應做好抗波動的資產配置，才能因應衝擊。

本土法人包括施羅德投信、凱基投顧、統一投顧等都認為台股有上萬點的機會，港商匯豐證券也認為高點上看萬點，花旗環球、摩根士丹利及瑞銀證券看好的高點則在九五○○點至九六五○點之間。

元大投顧總經理陳豊丰表示，今年具有成長潛力之產業聚焦於四大方向，分別為：美國選後新布局、科技新趨勢、iPhone 8手機新革命以及中國供給側改革。

統一投顧董事長黎方國認為，台灣的經濟成長率（ＧＤＰ）將從去年的一．一％向上成長，且預估今年全體上市櫃公司獲利仍可望成長十一．四％，在搭配獲利成長性預估、總市值與ＧＤＰ的關聯模型推估後，預期今年首季可望延續上漲行情，第二、三季震盪整理後，第四季上攻至全年高點九八○○點。

外資摩根士丹利證券表示，台股今年獲利成長並不差，但因美國市場比重過高，不確定性增加。反觀新加坡 ，過去幾年雖不如台股受寵，但去年底房市及零售都開始復甦，今年投資展望改善。

麥格理證券認為，台股今年的漲幅有限，主要受到美國升息、台幣走貶及去全球化的影響。尤其若新興國家貨幣走貶，將導致市場需求降低，也可能衝擊台廠獲利。