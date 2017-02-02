兩稅改案登場 牽動台股
〔記者吳佳蓉／台北報導〕展望雞年，當沖交易降稅及股利所得稅制改革，預期將牽動股市表現。會計師及學者認為，當沖降稅意在挽救單日成交量，股利所得稅改則重在鼓勵長期持有、直接投資或增加資金回流投資誘因，對雞年台股都是利多，將會「細水長流」的帶來改變；但也須留意，稅制並非唯一影響因素，台股好不好，仍得看個股表現及整體投資環境。
年後財政部將有兩大資本市場稅改登場，一是證券交易法修正草案，欲將當沖交易稅率從現行千分之三降為千分之一．五，預定實行一年。
二是股利所得稅改，初步來看，取消兩稅合一制幾成定局，股利所得將改「分離課稅」、「部分免稅」或「分開計稅、合併申報」，以降低內、外資稅負差異；同時為降低稅改對總稅收衝擊，擬配套將綜所稅稅率由四十五％降為四十％，營所稅稅率由十七％升至廿％。
安侯建業會計師事務所專業組織策略長張芷表示，原則上，稅負合理降低，對資本市場多少具有加分效果，但難說稅改與台股量能間有直接關係，因為之中還會受到整體經濟、個股表現影響。
他指出，股利所得稅改相對是帶來結構式的轉變，內、外資稅負差距降低，可鼓勵投資人由間接投資變成直接投資，助創造所得乘數效果；在資金自由流動前提下，稅負降低，長期可能有助吸引資金回流台股。
第一金證券投顧董事長陳奕光則認為，不論當沖降稅或股利所得稅改，對雞年台股都是政策利多，但程度上，不會是直接對價量帶來明顯刺激，而將是「細水長流」、潛移默化式的正面影響。
陳奕光指出，短線來看，當沖降稅將有助增加單日成交量，雖然有聲音質疑是在鼓勵炒短線，但從近日收盤前五分鐘都爆大量可見，政策還沒上路，當沖交易已經越來越熱。長線來看，股利所得稅改鼓勵的是投資人長抱，市場若對稅改抱持期待，樂觀預估效應在今年除權息旺季時就會提前反映。
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標題：兩稅改案登場 牽動台股
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