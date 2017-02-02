美國製造零組件先行 台廠︰難度高

2017-02-02

〔編譯楊芙宜、記者張慧雯／綜合報導〕美國川普政府進一步勾勒製造業供應鏈回流的政策方向！白宮國家貿易委員會主席納瓦洛表示，川普政府貿易優先施政擺在：要求美國企業把過去依賴的「國際供應鏈」解開，把零組件的生產搬回美國，以實現帶回製造業工作機會、提高美國民眾薪資的目標。

要求國際供應鏈搬回美國

對此，國內法人與業者咸認「此舉難度高、效益低，但仍值得觀察後續作法」。

英國《金融時報》指出，川普政府供應鏈回流的政策方向宣示，正撼動國際企業結構以及當代全球經濟的重要支柱。納瓦洛指出，像現在這樣只保有大型工廠，以「外國零組件」來組裝所謂的「美國產品」，對美國經濟沒有長期益處，「我們需要運用穩健的國內供應鏈來生產這些零組件，這樣才會刺激就業和薪資成長」。

納瓦洛說，川普政府將改革企業稅和政府監管，以促進供應鏈返美生產，此目標也會成為美國貿易政策核心，「在我們所有的雙邊貿易關係裡，都必須解決這項議題」。

他舉例，鼓勵「美國製造」的作法包括由共和黨眾議院領袖推動邊境稅制改革，取消企業可從課稅收入中扣除進口成本的待遇、同時讓各種出口收入免稅。此「邊境稅」受到奇異（GE）公司等出口業者的歡迎，沃爾瑪等依賴進口的企業稱此舉將使進口稅率高達廿％，提高消費物價和衝擊零售業。

川普政府此政策宣示若落實，對身為重要供應鏈的台灣業者恐衝擊不小。法人分析，川普接連宣布退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）、在美墨邊境築牆，甚至幾位官員遭到革職，展現兌現政見決心；至於把美國企業零組件國際供應鏈搬回美國，不僅對供應鏈有影響，對美國企業本身也會有影響，可說是「難度高、效益低」，川普是否真會如此強勢，後續值得觀察。

成本將增加 效應待觀察

以國內企業來說，台塑集團早決定持續在美投資，鴻海也擬在美設面板廠，其他相關業者則還在討論中；日前和碩旺年會時董事長童子賢就指出，在美製造目前未見合理邏輯，就看水到渠成是在何時。

廣達董事長林百里也認為，整個供應鏈好幾千個零件才做成一個產品，不像做成衣做鞋子這麼簡單，科技業供應鏈不是那麼容易移動的；英業達則分析，最有可能回流美國製造的是伺服器產品，但預期成本增三成。