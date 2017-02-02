金雞迎紅盤 就怕黑天鵝來亂
〔記者卓怡君、編譯楊芙宜／綜合報導〕台股猴年封關收在全年最高點，加上近十年來，台股紅盤日上漲機率高達七成，基金經理人多看好金雞年開紅盤的行情。不過，國際股市近日受美國新總統川普限制移民政策衝擊，美股道瓊指數自上週五起連跌三日，歐股也同步下挫；美國聯準會（Fed）利率決策則將於台灣時間今日凌晨三點公布，雖預期本次升息可能性低，但多重因素影響下，今天開紅盤能否迎來金雞報喜，格外受到矚目。
歐股彈升 美股早盤開高
在連跌三日後，受到蘋果等企業財報亮眼的激勵，週三歐美股反轉跌勢，美股接續歐股開高，台灣晚間十點半，道瓊和史坦普指數漲幅約○．四％，科技股為主的那斯達克指數勁揚○．七％；歐股德、英、法三大指數漲幅介於○．六％至一．六％。
但稍後歐美股漲幅均收斂。
聯準會料維持利率不變
至於凌晨出爐的Fed利率決策，分析師近乎一面倒地排除本次升息可能；凱投宏觀經濟學家艾希華斯指出，美國當前有關財政政策、刺激措施前景、項目，都存在極大不確定性，「聯準會在了解如何應對之前，不會行動」。
芝加哥商品交易所數據顯示，投資人預期聯準會最近一次升息是在六月。
在歐美股反彈帶動下，今天台股開紅盤的行情備受期待。摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，從猴年封關日指數收在猴年最高點來看，國際資金青睞台股態度明顯，預期金雞年開紅盤的機率相當高，且後市有望續走強。
根據統計，依二○○七至二○一六年農曆年後開盤經驗，開盤日、後五日、後十日、後二十日，台股上漲機率分別為七十％、六十％、八十％、九十％，平均累計漲跌幅分別為○．三％、一．一％、二．八％、四．二％。
近十年開紅盤 七成收紅
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，川普已走馬上任，政策仍存在高度不確定性，但整體來說，今年全球景氣將優於去年，且看好川普擴大基礎建設、減稅可望刺激經濟回溫與企業獲利改善，台股農曆年後將有持續創高機會，建議低接布局。
葉鴻儒認為，今年將是機會中帶著挑戰，特別是川普上任後，新團隊在國際關係、經濟刺激政策與落實力道等方面，都可能帶來一定的影響，另外，英國脫歐後續效應、德法選舉等國際不確定因素，也可能影響整體投資信心與資金方向。
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