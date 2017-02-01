台裔夏威夷小姐 考慮回台發展
2017-02-01
〔駐美特派員曹郁芬／三十日電話採訪報導〕台灣的誘人美食破壞力太驚人！首位當選夏威夷小姐的台裔正妹郭瑞筠，去年十二月回台灣三星期，回夏威夷後努力瘦身，過農曆年也要看緊腰圍。
郭瑞筠台南出生 講台語也通
台南出生的郭瑞筠在新興國小讀到四年級才隨家人移民夏威夷。郭瑞筠正考慮回台灣的娛樂界或伸展台發展，會拉小提琴、身材和臉蛋吸睛、個性獨立、笑容充滿陽光的郭瑞筠，或許會成為一條從美國洄游返鄉的美人魚。
不過，郭瑞筠預定今年六月代表夏威夷參加美國小姐選美，如果拿下后冠，明年將角逐環球小姐選美。
她說，進入準備期後，得開始大量閱讀好回答各種與時事有關的問題，然後控制飲食、健身、練習走台步，尋找參加選美的晚禮服，還有合適的美髮、美妝師，多數都要靠她自己做決定。
談到去年底返台之行，郭瑞筠說，在台灣每天都想著「今天要吃什麼好吃的？」她回台南時曾應邀到台南一中演講，起初不曉得要與一群高中男生說什麼。她鼓勵這群會念書的男生走出自己的舒適圈，嘗試新東西，當時感覺「他們都很害羞，有點書呆子」，但演講結束後，他們都靠過來照相，很好玩。
郭瑞筠說，小時候家族經營一個大型遊樂園，她又在魚塭很多的台南鄉下長大，父親常帶孩子們去釣魚、玩泥巴、騎腳踏車，她有很棒的童年，在台灣有很多美好的回憶，除了中文，她講台語也通。
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