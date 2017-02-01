詹啟賢︰黨內對立 氣氛很不好

2017-02-01

〔記者王捷／台南報導〕有別於吳敦義、洪秀柱昨拜年行程鎖定眷村地區，另一位國民黨主席參選人詹啟賢昨前進南台灣，到台南市議員謝龍介服務處和基層黨員座談，他說，黨內氣氛很不好，參選雙方水火不容，愈說愈難聽，形成意識形態及族群對立，若再延續下去，小圈圈變小圈圈再變小圈圈，（黨）就不見了。

春節期間詹啟賢團隊馬不停蹄，到南部拜訪基層；詹啟賢說，他長期在台南服務，他的黃金年代在台南，他是做事情的人，只要有機會做事，就覺得有意義，內心非常滿足。

詹啟賢說，現在社會對國民黨的看法很負面，尤其這二、三年來國民黨氣氛很差，人和人關係也差，這種氣氣還存在。這兩個月來，黨內氣氛變化很快速，氣氛很不好，情形也不好，參選雙方水火不容，愈說愈難聽，形成意識形態及族群對立，若再延續下去，小圈圈變小圈圈再變小圈圈，就不見了。

他強調，未來無論誰當選黨主席，最重要的是繼續團結、合作，幫國民黨找一個將來。

談到競選行程，詹啟賢說，他的起步較慢，這幾天先跑中南部，再回北部、離島。