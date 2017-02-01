爭領小英福袋 人龍綿延3公里
2017-02-01
〔記者陳昀、湯世名、陳燦坤、蔡淑媛、曾迺強／綜合報導〕蔡英文總統昨上午視察機場捷運後，前往中壢仁海宮發放兩千份福袋，排隊人龍綿延近三公里，展現小英的超高人氣。行政院長林全則馬不停蹄走訪中彰雲嘉四縣市，前往廟宇參拜及發放民眾紅包福袋，林揆也展現「人氣指數」，所到之處均可見排隊人龍。
蔡英文到中壢仁海宮參拜，祈求國泰民安，並致贈「霖雨濟度」匾額。另為領取蔡英文親手發送的新春福袋，許多民眾一大清早就前往排隊，人潮絡繹不絕，仁海宮內外都擠滿人潮，蔡英文也都微笑應對，看到小朋友還會親切彎腰。
總統中壢仁海宮參拜 有民眾舉牌亮諷刺詩
不過，「全民拔菜總部」成員在門口舉著寫有「女暴君坐天、做到下下籤」打油詩的立牌諷刺蔡英文，也有人拿大聲公衝進場內大喊「小英總統我要向妳問安！」皆被維安人員制止、帶離。
此外，林揆大年初四走春行程首站赴嘉義縣新港奉天宮參拜，縣長張花冠把剛出爐的國運籤送給林全，並以台語解釋詩文指的「貴人」就是台灣人民，林全微笑說「好」，隨後發放紅包，不少民眾爭相與林全合照，還有長輩坐四輪電動代步車前來，人氣相當旺。
林揆中台灣走春 強調國政會愈來愈好
林全稍後轉往雲林西螺福興宮發送福袋，民眾反應熱烈，林全預備的福袋發送完畢後，仍有不少民眾排隊等候，林兩度加碼送福袋。彰化縣員林市福寧宮廣場也出現排隊人潮，領到林全福袋的民眾說，大年初四拿到院長福袋，一定能平安、發財。
林全最後前往台中萬和宮、文昌廟參拜祈福和發放賀歲紅包，被媒體問及許多宮廟抽出國運籤是「凶中帶吉」，他微笑秒回「謝謝」後轉頭就走，不願回應，陪同的市長林佳龍轉述，林全有聽到國運籤，表示「會全力以赴，國政愈來愈好，全民一起讓台灣更好，他也會更努力。」
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