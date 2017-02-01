| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

爭領小英福袋 人龍綿延3公里

2017-02-01

〔記者陳昀、湯世名、陳燦坤、蔡淑媛、曾迺強／綜合報導〕蔡英文總統昨上午視察機場捷運後，前往中壢仁海宮發放兩千份福袋，排隊人龍綿延近三公里，展現小英的超高人氣。行政院長林全則馬不停蹄走訪中彰雲嘉四縣市，前往廟宇參拜及發放民眾紅包福袋，林揆也展現「人氣指數」，所到之處均可見排隊人龍。

蔡英文到中壢仁海宮參拜，祈求國泰民安，並致贈「霖雨濟度」匾額。另為領取蔡英文親手發送的新春福袋，許多民眾一大清早就前往排隊，人潮絡繹不絕，仁海宮內外都擠滿人潮，蔡英文也都微笑應對，看到小朋友還會親切彎腰。

總統中壢仁海宮參拜 有民眾舉牌亮諷刺詩

不過，「全民拔菜總部」成員在門口舉著寫有「女暴君坐天、做到下下籤」打油詩的立牌諷刺蔡英文，也有人拿大聲公衝進場內大喊「小英總統我要向妳問安！」皆被維安人員制止、帶離。

此外，林揆大年初四走春行程首站赴嘉義縣新港奉天宮參拜，縣長張花冠把剛出爐的國運籤送給林全，並以台語解釋詩文指的「貴人」就是台灣人民，林全微笑說「好」，隨後發放紅包，不少民眾爭相與林全合照，還有長輩坐四輪電動代步車前來，人氣相當旺。

林揆中台灣走春 強調國政會愈來愈好

林全稍後轉往雲林西螺福興宮發送福袋，民眾反應熱烈，林全預備的福袋發送完畢後，仍有不少民眾排隊等候，林兩度加碼送福袋。彰化縣員林市福寧宮廣場也出現排隊人潮，領到林全福袋的民眾說，大年初四拿到院長福袋，一定能平安、發財。

林全最後前往台中萬和宮、文昌廟參拜祈福和發放賀歲紅包，被媒體問及許多宮廟抽出國運籤是「凶中帶吉」，他微笑秒回「謝謝」後轉頭就走，不願回應，陪同的市長林佳龍轉述，林全有聽到國運籤，表示「會全力以赴，國政愈來愈好，全民一起讓台灣更好，他也會更努力。」

廣告
  • 總統蔡英文昨前往中壢仁海宮參拜，祈求國泰民安。（記者陳昀攝）

    總統蔡英文昨前往中壢仁海宮參拜，祈求國泰民安。（記者陳昀攝）

  • 行政院長林全則赴嘉義縣新港奉天宮參拜，他並發放民眾紅包福袋，領到紅包的民眾顯得相當開心。（記者曾迺強攝）

    行政院長林全則赴嘉義縣新港奉天宮參拜，他並發放民眾紅包福袋，領到紅包的民眾顯得相當開心。（記者曾迺強攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：爭領小英福袋 人龍綿延3公里


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.