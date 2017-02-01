葉門叛軍「船隊炸彈」 擊中沙國軍艦

2017-02-01

〔編譯魏國金／綜合報導〕沙烏地阿拉伯國營電視台「沙烏地新聞社」（ＳＰＡ）報導，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）卅一日在紅海，對一艘沙國驅逐艦發動罕見的船隻自殺攻擊，造成兩死三傷。

另外，青年運動宣稱，他們對沙烏地及其盟軍在紅海祖卡島（Zuqar）的一座軍事基地發射一枚彈道飛彈，不過沙國盟軍對此宣稱沒有給予回應，因此是否引發任何傷亡還有待釐清。

自殺攻擊通常是什葉派極端組織如「開打」與「伊斯蘭國」常用戰術，青年運動屬伊斯蘭什葉派分支，向來罕於發動自殺攻擊。對此一發展，沙國盟軍指揮官阿席里說：「這是新戰術，代表開打組織和叛軍更密切合作。」

青年運動自二○一五年以來與沙國為首的盟軍交戰，沙國是該區遜尼派強權，也是美國親密盟邦。青年運動則受到沙國的什葉派區域宿敵伊朗支持。至於開打組織與伊斯蘭國則利用葉門內戰造成的權力真空，積極在葉門南部擴張勢力。

沙國聲明說，三艘青年運動的自殺船隻卅一日在該驅逐艦於葉門西岸港口荷台達港外海進行巡邏任務時展開攻擊。其中一艘船隻擊中艦尾，引發爆炸與大火，在火勢撲滅後，驅逐艦繼續執行任務。不過，青年運動的官方媒體「薩巴新聞社」對該攻擊報導迥異，表示一枚導向飛彈擊中該艘載有一百七十六名軍人與一艘直升機的船艦。青年運動所屬媒體公布的一段影片顯示，一艘灰色軍艦遭擊中爆炸，竄升出一道煙柱。

青年運動過去也曾在葉門外海對軍艦發射飛彈攻擊，去年十月初，該組織兩度對美國驅逐艦梅森號發射飛彈，美軍以攻擊沿海的青年運動雷達站還以顏色。