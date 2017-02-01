挑釁川普 伊朗將試射彈道飛彈
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國福斯新聞頻道（Fox News）一月廿九日獨家報導，伊朗將於本週末進行中程彈道飛彈試射及引爆，射程達一千公里，疑似針對敵視伊朗的美國新總統川普及其行政團隊而來。
伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）一月卅一日強調，飛彈問題不在伊朗核計畫協議或聯合國決議之列，但伊朗絕不會拿彈道飛彈攻擊他國，上頭也一律沒有核彈頭。當初牽成協議的俄羅斯呼應伊朗說法，認為伊朗就算試射也未違背決議；法國則持相反態度。
不過，美國官員卅日證實，確實接獲伊朗將於近日進行飛彈試射的情報，但拒絕說明細節，只暗示應會在週末發生。國務院發言人唐納已呼籲伊朗自制。白宮和國務院正調查此事及進行放射性檢測，以了解伊朗是否違反國際規範。美國參議院外交關係委員會共和黨籍主席寇克（Bob Corker）也已著手草擬制裁方案，最快預計三月上路。
以色列痛批伊朗試射彈道飛彈是公然違反聯合國決議。以國總理納坦雅胡已訂下月十五日拜訪華府並與川普會面，屆時將以限制伊朗挑釁行為及重新談判伊朗核協議為第一要務。應美國卅一日之請，聯合國安理會排定當天召開緊急會議討論此事。
前年七月十四日，伊朗與安理會五常任理事國及德國、歐洲聯盟談判達成共識，伊朗同意不再發展核武，以換取解除經濟制裁；又根據聯合國同月廿日做成的二二三一號決議，其彈道飛彈活動須再受限八年。不過伊朗似乎未遵守協議，至今前後估計共試射飛彈達十二次之多。
打從去年選戰以來，川普就表態不屑上述協議，甚至揚言再度上桌談判。川普任命的國防部長馬提斯等國家安全幕僚明白說過，伊朗在波斯灣、敘利亞、伊朗等地的軍事行動可能遭到美國反制；加上川普廿七日下達的行政命令針對伊朗等七國公民停發簽證九十天，都讓伊朗明確感受到美國新政府敵意，才在卅一日譴責美國「製造緊張新關係」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北市議員王欣儀證實：張忠謀將返台就醫
- 年軋4部戲累了？ 李國毅失望喊離開
- 《川普效應》投資人避險 日圓、黃金喊漲
- 丁文琪好手藝 林宥嘉不甩偷吃說
- 潘逸安回鄉過年 哽咽憶阿嬤
- 2萬多商家用支付寶 專家憂洩資
- 夏嘉璐帶三寶回婆家 出門像搬家
- 《女神挑戰空中呼拉圈》瑤瑤張景嵐仙氣飄飄
- 品冠樂當奶爸享天倫
- 激情變悲情 男子在夜市罰跪洗門風
- 大樂透頭獎摃龜 春節大紅包87組108注中獎
- 山下智久挺老友 現身長澤雅美音樂劇
- 社會黨初選勝出 哈蒙拚法總統大位
- 男童嗆到沒呼吸 119隔空救命
- 客語歌王迎千金 陪待產更愛妻
- 《春節》簡單收心操 開工大吉
- 國人愛滑手機 平均每天3小時21分
- 《菲律賓版毒戰》解散反毒大隊 杜蒂特誓揪不肖警
- 〈雞年出國趣〉遇見幸運公雞─葡萄牙
- 擄要命小方之子 耍障眼法還痛毆
- 顧問遇刺 翁山蘇姬陣營：政治暗殺
- 民粹與獨裁 全球民主威脅增
- 證實張忠謀缺席餐敘 王欣儀：願老天保佑
- 《中英對照讀新聞》Dalai Lama Hopes Trump, Putin Will Work together for Global Peace 達賴喇嘛希望川普、普廷為全球和平攜手合作
- 《打臉川普》星巴克︰五年內聘僱萬名難民
- 魏少大三元 不敵大帝紀錄夜
- 台灣女網賽》詹謹瑋、李亞軒 「雙」星報喜
- 威力彩頭獎連24摃
- 川普稱王 雞運當道
- 經典賽台灣隊今開工 準備赴澳
- 為難民發聲 法佳麗摘環姐后冠
- 外國遊客伴手禮 日本推國際快捷寄回家
- 畢業48年「老」同學重聚 決合力扶弱
- 台北燈節「小奇雞」 西門町躲迷藏
- 費爸吉祥物 詹謹瑋「照」得住冠軍
- 謝金晶開工忙 嘴甜豬哥亮加持
- 【痛失國寶】薪傳獎燈籠大師吳敦厚過世
- 美國演員工會獎》艾瑪史東再奪影后 丹佐華盛頓爆冷稱帝
- 世界少年靠臉吸客 出賣腹肌秀中文
- 女星電車上英勇擒賊 一聲怒吼讓小偷閉嘴
標題：挑釁川普 伊朗將試射彈道飛彈
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email