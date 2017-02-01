挑釁川普 伊朗將試射彈道飛彈

2017-02-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國福斯新聞頻道（Fox News）一月廿九日獨家報導，伊朗將於本週末進行中程彈道飛彈試射及引爆，射程達一千公里，疑似針對敵視伊朗的美國新總統川普及其行政團隊而來。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）一月卅一日強調，飛彈問題不在伊朗核計畫協議或聯合國決議之列，但伊朗絕不會拿彈道飛彈攻擊他國，上頭也一律沒有核彈頭。當初牽成協議的俄羅斯呼應伊朗說法，認為伊朗就算試射也未違背決議；法國則持相反態度。

不過，美國官員卅日證實，確實接獲伊朗將於近日進行飛彈試射的情報，但拒絕說明細節，只暗示應會在週末發生。國務院發言人唐納已呼籲伊朗自制。白宮和國務院正調查此事及進行放射性檢測，以了解伊朗是否違反國際規範。美國參議院外交關係委員會共和黨籍主席寇克（Bob Corker）也已著手草擬制裁方案，最快預計三月上路。

以色列痛批伊朗試射彈道飛彈是公然違反聯合國決議。以國總理納坦雅胡已訂下月十五日拜訪華府並與川普會面，屆時將以限制伊朗挑釁行為及重新談判伊朗核協議為第一要務。應美國卅一日之請，聯合國安理會排定當天召開緊急會議討論此事。

前年七月十四日，伊朗與安理會五常任理事國及德國、歐洲聯盟談判達成共識，伊朗同意不再發展核武，以換取解除經濟制裁；又根據聯合國同月廿日做成的二二三一號決議，其彈道飛彈活動須再受限八年。不過伊朗似乎未遵守協議，至今前後估計共試射飛彈達十二次之多。

打從去年選戰以來，川普就表態不屑上述協議，甚至揚言再度上桌談判。川普任命的國防部長馬提斯等國家安全幕僚明白說過，伊朗在波斯灣、敘利亞、伊朗等地的軍事行動可能遭到美國反制；加上川普廿七日下達的行政命令針對伊朗等七國公民停發簽證九十天，都讓伊朗明確感受到美國新政府敵意，才在卅一日譴責美國「製造緊張新關係」。