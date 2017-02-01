妻遭爆領乾薪 法前總理同被訊
2017-02-01
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／一月三十一日報導〕法國右派共和黨總統候選人、前總理費雍，三十日偕妻佩內洛普（Penelope Fillon）前往金融檢察官辦公室，主動澄清佩內洛普所牽涉的挪用公款醜聞。費雍夫妻 分別接受長達五小時的問訊，結束後費雍發表聲明，強調已提供檢察官證據，證明佩內洛普擔任國會助理時真的有工作，絕非坐領乾薪。
法國國會也遭搜索
在上週媒體爆料佩內洛普從一九九八至二○○七年掛名國會助理、共領走約五十萬歐元後，費雍當時否認所有指控，選擇不對媒體解釋、而是直接要求司法機關對此展開預備性調查。法國國會因為此案也遭到搜索。三十日的問訊是調查的第一步，不代表檢方認為有罪。如果檢方發現指控為真，就可以展開正式調查，或是直接要求舉行審判。
費雍一再強調清白，但也承諾如果正式受到調查就退出競選。由於三月二十二日就是政黨候選人登記最後期限，若出現此情況，共和黨恐怕只剩兩週時間重新舉辦初選，將嚴重影響到共和黨的競選活動與選情。
這起事件已衝擊費雍原本看好的總統大選選情。網路上要求佩內洛普「還我們五十萬歐元」的連署行動，至三十一日已有近二十五萬人響應。佩內洛普出生於威爾斯，是英國人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北市議員王欣儀證實：張忠謀將返台就醫
- 年軋4部戲累了？ 李國毅失望喊離開
- 《川普效應》投資人避險 日圓、黃金喊漲
- 丁文琪好手藝 林宥嘉不甩偷吃說
- 潘逸安回鄉過年 哽咽憶阿嬤
- 2萬多商家用支付寶 專家憂洩資
- 夏嘉璐帶三寶回婆家 出門像搬家
- 《女神挑戰空中呼拉圈》瑤瑤張景嵐仙氣飄飄
- 品冠樂當奶爸享天倫
- 激情變悲情 男子在夜市罰跪洗門風
- 大樂透頭獎摃龜 春節大紅包87組108注中獎
- 山下智久挺老友 現身長澤雅美音樂劇
- 社會黨初選勝出 哈蒙拚法總統大位
- 男童嗆到沒呼吸 119隔空救命
- 客語歌王迎千金 陪待產更愛妻
- 《春節》簡單收心操 開工大吉
- 國人愛滑手機 平均每天3小時21分
- 《菲律賓版毒戰》解散反毒大隊 杜蒂特誓揪不肖警
- 〈雞年出國趣〉遇見幸運公雞─葡萄牙
- 擄要命小方之子 耍障眼法還痛毆
- 顧問遇刺 翁山蘇姬陣營：政治暗殺
- 民粹與獨裁 全球民主威脅增
- 證實張忠謀缺席餐敘 王欣儀：願老天保佑
- 《中英對照讀新聞》Dalai Lama Hopes Trump, Putin Will Work together for Global Peace 達賴喇嘛希望川普、普廷為全球和平攜手合作
- 《打臉川普》星巴克︰五年內聘僱萬名難民
- 魏少大三元 不敵大帝紀錄夜
- 台灣女網賽》詹謹瑋、李亞軒 「雙」星報喜
- 威力彩頭獎連24摃
- 川普稱王 雞運當道
- 經典賽台灣隊今開工 準備赴澳
- 為難民發聲 法佳麗摘環姐后冠
- 外國遊客伴手禮 日本推國際快捷寄回家
- 畢業48年「老」同學重聚 決合力扶弱
- 台北燈節「小奇雞」 西門町躲迷藏
- 費爸吉祥物 詹謹瑋「照」得住冠軍
- 謝金晶開工忙 嘴甜豬哥亮加持
- 【痛失國寶】薪傳獎燈籠大師吳敦厚過世
- 美國演員工會獎》艾瑪史東再奪影后 丹佐華盛頓爆冷稱帝
- 世界少年靠臉吸客 出賣腹肌秀中文
- 女星電車上英勇擒賊 一聲怒吼讓小偷閉嘴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：妻遭爆領乾薪 法前總理同被訊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分