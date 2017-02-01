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妻遭爆領乾薪 法前總理同被訊

2017-02-01

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／一月三十一日報導〕法國右派共和黨總統候選人、前總理費雍，三十日偕妻佩內洛普（Penelope Fillon）前往金融檢察官辦公室，主動澄清佩內洛普所牽涉的挪用公款醜聞。費雍夫妻 分別接受長達五小時的問訊，結束後費雍發表聲明，強調已提供檢察官證據，證明佩內洛普擔任國會助理時真的有工作，絕非坐領乾薪。

法國國會也遭搜索

在上週媒體爆料佩內洛普從一九九八至二○○七年掛名國會助理、共領走約五十萬歐元後，費雍當時否認所有指控，選擇不對媒體解釋、而是直接要求司法機關對此展開預備性調查。法國國會因為此案也遭到搜索。三十日的問訊是調查的第一步，不代表檢方認為有罪。如果檢方發現指控為真，就可以展開正式調查，或是直接要求舉行審判。

費雍一再強調清白，但也承諾如果正式受到調查就退出競選。由於三月二十二日就是政黨候選人登記最後期限，若出現此情況，共和黨恐怕只剩兩週時間重新舉辦初選，將嚴重影響到共和黨的競選活動與選情。

這起事件已衝擊費雍原本看好的總統大選選情。網路上要求佩內洛普「還我們五十萬歐元」的連署行動，至三十一日已有近二十五萬人響應。佩內洛普出生於威爾斯，是英國人。

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  • 法國右派共和黨總統候選人、前總理費雍夫妻 （美聯社檔案照）

    法國右派共和黨總統候選人、前總理費雍夫妻 （美聯社檔案照）

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