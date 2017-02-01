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槍斃清真寺6命 加國男大生挺川普

2017-02-01

內向不善社交 網路常發表極右派與反移民言論

〔本報駐加特派記者張伶銖／一月三十日溫哥華報導〕加拿大警方三十日表示，魁北克清真寺濫殺案兇手確定只有一人，他是土生土長的二十七歲加拿大男子畢索內特，警方已控告他六項一級謀殺罪名。加國媒體報導，畢索內特個性內向不善社交，近年政治觀念才轉為偏激，並自稱是美國總統川普的支持者。

近年政治觀念才轉偏激

魁北克市的拉瓦爾大學證實畢索內特是該校學生，主修人類學與政治科學。他在臉書上自稱是美國總統川普、法國極右派民族陣線領袖瑪琳．勒班及主張獨立的加拿大魁北克人黨的支持者。警方目前還未公開畢索內特的犯案動機，但加拿大總理杜魯道譴責這項暴力舉動，指是恐怖攻擊。

川普三十日為濫射事件致電杜魯道表達哀悼，白宮發言人史派瑟強烈譴責這起攻擊案，還說這正證明川普採取積極政策來捍衛國家安全的確有其必要。

根據畢索內特的一名同學向加拿大環球郵報表示，十分內向的畢索內特原本對政治冷感，嗜好是賞鳥及象棋。直到去年勒班訪問加拿大後，態度開始轉變，成為強烈支持勒班的民族主義人士，還因此與同學發生衝突。畢索內特在網路上相當活躍，常發表極右派與反對移民的言論。不過，這名同學說，他認為畢索內特只是恐懼外國人，還算不上是種族主義者。

畢索內特三十日戴上手銬並短暫出庭，他穿著白色連身衣，一臉疲倦。據報導，他在出庭期間從頭到尾都是低頭看著地板，庭訊結束後還押，下次出庭時間是二月二十一日。警方發言人說，未來視調查結果，畢索內特可能會被加控恐怖攻擊的罪名。恐怖濫射事件造成六死十九傷，死者包括一名拉瓦爾大學教授。

加拿大廣播公司報導，畢索內特住在魁北克市的郊區，鄰居說，畢索內特不久之前才搬出去與雙胞胎兄弟一同租房子居住，就住在清真寺附近。鄰居說，畢索內特非常內向，為人安靜，似乎平時也沒幹什麼，而他和兄弟也沒有打擾鄰居。

至於在案發後不久，另外一名打電話向警方通報而被逮捕的男子，經調查發現他只是目擊者，已被改列為證人。

杜魯道一月三十日在首都渥太華的下議院內與國會議員起立默哀，並向加國穆斯林表示，這起事件令三千六百萬人心碎，「我們珍惜你們，我們與你們同在」。

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  • 在魁北克省的蒙特婁市，民眾舉行燭光晚會並高舉標語，表達對穆斯林社群的支持。（路透）

    在魁北克省的蒙特婁市，民眾舉行燭光晚會並高舉標語，表達對穆斯林社群的支持。（路透）

  • 魁北克清真寺濫殺案兇手、廿七歲加拿大男子畢索內特在臉書上的照片。（路透）

    魁北克清真寺濫殺案兇手、廿七歲加拿大男子畢索內特在臉書上的照片。（路透）

  • 民眾三十日在魁北克市一座清真寺前秉燭守夜，以示對穆斯林的支持。（美聯社）

    民眾三十日在魁北克市一座清真寺前秉燭守夜，以示對穆斯林的支持。（美聯社）

  • 加拿大總理卅日在首都渥太華的國會山莊下議院內，與國會議員一同起立默哀。（路透）

    加拿大總理卅日在首都渥太華的國會山莊下議院內，與國會議員一同起立默哀。（路透）

  • 民眾在魁北克市獻上鮮花與點燃燭火追悼罹難者。（美聯社）

    民眾在魁北克市獻上鮮花與點燃燭火追悼罹難者。（美聯社）

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