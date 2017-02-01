雞年運勢 5行業上上籤
〔記者湯世名／彰化報導〕大年初四迎財神，彰化縣鹿港天后宮昨天依循傳統，抽出四十支各行業運勢籤，其中漁、糖、農（米糧）與工業（製藥）、建材等五個行業都抽到上上籤，工業、建材業雞年做生意將「十分財氣、滿載而歸」，漁業、糖業與農業的籤詩則是「春生夏長、田財豐足」，意即財運亨通，財氣穩足皆如意。
鹿港天后宮 抽出40行業運勢籤
去年猴年大年初四天后宮為四十個行業抽出運勢籤，其中被服商、什穀商都抽到上上籤，內容為「此籤壹百最難逢，氣象巍巍實不同，識得謙沖持滿意，萬人頭上逞英雄」。天后宮主委張偉東說，去年代表健康、養生走向的五穀雜糧極受歡迎，而去年年初還曾有霸王級寒流侵襲，棉被與服飾也都熱賣，這兩籤的確符合運勢走向！
天后宮昨天由副主委胡渭谷擲筊、副主委蔡平焜抽出四十支各行業運勢籤，現場擠滿關切行業運勢的信眾，年僅廿六歲的解籤老師施彥丞，在師兄張國珍與天后宮主委張偉東的陪同下解籤。
抽籤的結果，漁業、糖業、農業（米糧）與工業（製藥）、建材都抽到上上籤，其中漁業、糖業、農業（米糧）的籤詩為「前生結下好姻緣，今日相逢赤線牽，多福多男並多壽，閤門喜慶此為先」，工業（製藥）、建材業籤詩則是「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙，一帆順境誰能及，利有攸往涉大川」。
不過，日用什貨與印刷業則抽到「貧窮疾病倍傷神，失脫官非聚一身，求著此籤無一可，閉門靜守渡秋春」，係運勢欠佳的籤詩。
施彥丞指出，今年最好的行業分別是漁業、農業（米糧）、糖業、工業（製藥）、建材商，這五個行業都抽到上上籤，顯示今年是栽種與收穫的季節，將有大豐收，傳產業可以好好把握今年一整年的好運勢，努力打拚。另日用什貨與印刷業必須謹慎行事，才能有轉機。
此外，媒體所屬的娛樂業，昨天抽到第卅八首籤詩，屬中上籤。施彥丞說，意思大略為利潤微薄，要有所當心！
天后宮主委張偉東指出，籤詩只能分析運勢，當作參考，就算是抽到好籤，但若只想坐享其成、好吃懶做等好運從天上掉下來，再好的運勢都會一事無成，抽到不好的籤也不用氣餒，只要勤儉努力，一樣能否極泰來。
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