吳敦義反同婚修法 籲政府踩煞車
〔記者陳昀、林彥彤、鍾麗華／綜合報導〕前副總統吳敦義昨天走訪桃園市楊梅、中壢及龜山區四處眷村拜年，有支持者力挺他未來選總統，並希望他重視同志婚姻議題。吳敦義表示，自己反對同志婚姻修法，認為不該為了極少數人修改民法，進而影響多數人，「呼籲蔡政府快踩煞車」！
吳敦義主張同性婚姻立專法，總統府發言人黃重諺表示，了解吳敦義選黨主席有談論議題的必要，但還是請他先把議題弄清楚後再來談。
總統府：先把議題弄清楚後再來談
民進黨立委張宏陸說，社會上每個人的看法都不一樣，無論是修民法或是立專法，每個聲音都應被接受，大家提出討論，一起找到認同。不過，任何人的權益都應該被保障，也應尊重同志與多元聲音。
吳敦義從中壢區龍昌里離去前，有支持者攔住他，希望他重視同婚議題。吳敦義握住支持者的手回應說：「極少數人可能因為基因上有所不同，導致同性戀或雙性戀，社會應該給予這些人尊重和空間，但也不贊成為了這些極少數，修改民法。」
吳敦義認為，目前可朝立專法的方向努力，若修改民法，可能會影響到大多數人的生活，以及數百年來的倫理與秩序，「身分證後的父、母，如果變成家長一、家長二，不是有點怪嗎？」他說，其實還是有很多人不支持，籲當局深思。
同婚團體：基本權益 非人數決定
反對同性婚姻合法化的團體昨日皆認同吳敦義的看法，主張應以「公投」決定是否該修法；支持同性婚姻合法化的團體則認為，人民的基本權益不該因「人數」多少而被影響。
下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩說，絕對支持保障每個人的權益，不過當觸及民法所談到的「婚姻定義」時，就必須要考慮小孩子的教育影響，要修民法前，應先有完整的評估，再透過「公投」來讓多數人決定修法。
台灣同志家庭權益促進會理事呂嬿融反批，每個人的基本權益，不該是由人數多少而決定，即使同性戀是「極少數」，也該擁有建構自己家庭的權益。另外，若真的要以人數來說的話，她認為「相信公平正義」的人絕對是多數的，這些人是不會輕易抹滅極少數人的權益。
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