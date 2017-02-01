卸任10天…歐巴馬砲轟川普移民禁令

2017-02-01

聲援抗議行動 籲捍衛美國價值

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普簽署的禁止難民與七個穆斯林國家公民入境的行政命令，讓前總統歐巴馬打破沉默，呼籲人民行使憲法權利，捍衛美國價值。與此同時，代理司法部長葉茨（Sally Yates）下令司法部律師不要為該爭議性禁令辯護，表示她不認為該令合法。葉茨旋遭革職。數百名美國外交官也簽署一份異見備忘錄，表達該禁令不會使美國安全，反將助長全球反美情緒，對此，白宮威脅，若不奉令行事就該辭職。

反禁令 代司法部長火速遭革職

歐巴馬在一月十八日任內的最後記者會上表示，他唯有在「我們的核心價值處於危急之秋時」，才會置喙繼任總統的作為。歐巴馬的發言人路易斯一月卅日表示，在川普一月廿七日簽署該令後，記者就要求歐巴馬辦公室表達評論，他說：「歐巴馬總統像每個人一樣關心新聞。他被國內各地出現的參與程度感到鼓舞，公民行使憲法權利集結、組織，讓他們的聲音被民選官員聽見，正是當美國價值面臨風險時，我們期待看到的景況。」此指全美各機場出現的抗議行動。

在川普簽署禁令後，數個聯邦法官做出暫停執行的裁定，加州、紐約等十六州檢察長一月廿九日譴責該禁令「違憲」，並矢言對抗。川普提名的塞森尚未通過參院司法部長任命，原副部長留任並暫代司法部長的葉茨，一月卅日下令司法部律師不得為川普的禁令進行司法辯護。

她在給同僚的備忘錄寫道，作為司法部首長，她務必確保司法部的立場是「可合法辯護的」，以及「堅守本機關永遠追求正義，為對的事挺身而出的神聖義務」，「但現在，我不相信為該行政命令辯護符合這些職責，也不相信該令合法。」她說：「只要我擔任代理部長，司法部將不會提出捍衛該行政命令的論證，直到我確信如此做是恰當的。」

司法部官員透露，在葉茨公布其備忘錄後數小時，總統人事辦公室傳給她僅一行字的函件，白宮隨後聲明她被革職，並批評她「拒絕執行保護美國公民的合法命令，背叛司法部」，並說她，「是歐巴馬政府任用的人，在邊界與非法移民議題上非常軟弱」。川普指派維吉尼亞州東區檢察官伯恩特接任。

海關執法局代理局長 也被開除

川普當天也開除移民暨海關執法局代理局長拉格斯戴爾。一夜之間開革兩名官員令人回想起尼克森總統在水門案期間的「週六屠殺夜」。當時，尼克森開除調查他的特別檢察官，引發司法部長與代理司法部長去職，進而促成尼克森遭彈劾。

數百名美國外交官預定二月一日提出一份備忘錄，聲明「對逾兩億合法旅客關閉我國大門，以期防範少數利用簽證進入美國，企圖傷害國人的政策不會達成讓國家更安全的目的」。白宮發言人史派瑟批評這些外交官是「職業官僚」，並說，「對此計畫有問題的人，應該思考是否應繼續留在職位上。這事關美國的安全」。