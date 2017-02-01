自由之星》張忠謀 帶領台積電 成半導體航空母艦
2017-02-01
台積電董事長張忠謀去年帶領公司營運再創高峰，在廿八、廿與十六奈米三大先進製程占營收比重超過五成，帶動營收與獲利再創新高，營收九千多億元的成長幅度超過十％，不僅技術製程領先全球半導體業，成長幅度更超越英特爾、三星兩大半導體產業巨擘，在全球晶圓代工版圖更遙遙領先，市占率接近六成，居全球之冠。如果將台積電比喻為半導體業的航空母艦，張忠謀就像全球半導體業的領航員。
台灣半導體業去年產值估約達二．二四兆元，其中台積電高占四成比重，公司去年股價也由一三九．五元上漲到一八一．五元，等於持有台積電一張股票的股民就賺了四．二萬元，公司市值也大增九九八三億元。
台積電就像一艘台灣產業界的航空母艦，艦隊中的封裝測試、ＩＣ設計業產值則分居全球第一與第二名，重要地位僅次美國；台積電去年貢獻台灣的ＧＤＰ可望超過前年的三．八％，供應鏈廠商達百家，自家員工加上供應鏈廠商員工數，創造產值與消費效益更是驚人。
張忠謀看好智慧型手機的成長，說服董事會通過大幅提高每年資本支出與研發經費，技術製程領先與產能擴增是台積電近幾年顯著勝出同業的關鍵；面對中國積極扶植半導體業，現年八十六歲的張忠謀老神在在，他認為，台積電不與客戶競爭，專注邏輯ＩＣ晶圓代工，擁有高素質與同心協力的堅實團隊，強調差異化技術與產能策略，這就是台積電賺錢的關鍵。
（記者洪友芳）
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