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自由之星》林萬億 推動年金改革 有信心拚過關

2017-02-01

「推動年金改革一定有壓力，但我充滿信心！」肩負政府年金改革重任的年金改革委員會副召集人、行政院政務委員林萬億如是說。蔡英文總統宣示今年五二○前要提出年金改革方案，這是過去廿年都沒成功改革的艱難工程，林萬億卻笑著說：「他們（行政幕僚團隊）都說我有鋼鐵般的意志，要推動過關。」

長年鑽研社福制度的林萬億，給人冷靜而專業的形象，深受蔡總統與閣揆林全的信任，受命推動年金改革。林萬億要全面整合各界對軍公教、勞工與國民年金等各種退休制度的設計，涉及相當複雜的工程，再加上時間急迫，正面臨不小的挑戰，但他多次公開表明，若未能在今年五二○前提出年金改革修法版本到立法院，自然會遵循原先的承諾下台，言談之間，自信十足。

社福學者出身的林萬億，在扁政府時期蘇貞昌擔任行政院長時即出任政委，規劃長照十年計劃等社福政策，如今他一肩扛起小英政府年金改革的幕僚作業，面對「監督年金改革行動聯盟」訴求改革，但反對亂改，軍公教並在去年九三發動「反污名、要尊嚴」大遊行，林萬億不疾不徐地說：「既然反對亂改，自己也不要亂改，既然反對軍公教被污名化，自己也不要把別人污名化。」職司改革規劃與對外發言，林萬億輕重分寸拿捏得相當精準。

（記者李欣芳）

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  • 行政院政務委員林萬億（資料照，記者廖振輝攝）

    行政院政務委員林萬億（資料照，記者廖振輝攝）

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