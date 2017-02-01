自由之星》郭婞淳 奧運舉銅更感恩 及時行善回饋鄉里
2017-02-01
蹲低，躍起，再反求諸己。這就是舉重女將郭婞淳二○一六年的最佳寫照，二○一四年遭逢嚴重傷勢的她，沒放棄手中槓鈴，終於在里約奧運一舉摘銅，但對她來說，二○二○年東京奧運才是她要讓世人刮目相看的決勝時機。
郭婞淳曾在二○一三年亞錦賽、世大運、東亞運及世錦賽奪金，順利拿下精英獎最佳女運動員，只是隔年卻在練習時不慎被槓鈴壓傷，造成右腳股外側肌八十％斷裂，坐了近一個月輪椅。
不過，這名來自台東的阿美族小姑娘沒放棄，勇敢地承受治療與復健的孤獨，只花四個月就在仁川亞運復出，儘管未能奪牌，這份毅力讓她在二○一五年亞錦賽舉金，也讓她在里約奧運拿下生涯首面銅牌。
「我原本沒有抱太大希望，謝謝評審肯定我傷後復出的努力。」二○一六年精英獎，郭婞淳擊敗棒球王建民、健力林資惠等名將，再次登上舞台接受表揚，但這回她是最佳運動精神獎得主。
跌倒後重新站起，郭婞淳的笑容多了幾分成熟，也刻意穿上教練林敬能送的Burberry小洋裝，驚豔全場，但所思所想都是感恩再感恩，要把奧運五百萬元獎金與三個教練一同分享。
人美心更美，出生時體重輕又有臍帶繞頸狀況的郭婞淳，二○一五年也捐出一百五十萬元比賽獎金購買救護車，報答羅東聖母醫院的救命之恩，對此她不願居功地說：「及時行善。」只是趁有能力時幫助人。
郭婞淳還有一個另類小願望，希望退役後在台東開早餐店，讓練習舉重的學弟妹都能吃飽吃好，但她的最大目標還是在東京奧運，她要用實力證明：「誰說我只能在里約奧運摘銅？」
（記者林宗偉）
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