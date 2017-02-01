自由之星》戴資穎 台灣小資女孩 躍登世界球后
2017-02-01
「世界球后、台灣製造」，羽壇球后戴資穎是台灣人的驕傲，去年如果戴資穎因為「球鞋門」事件，遭羽球協會懲處禁賽，台灣就不會有這麼一位世界球后了。
現年廿二歲的戴資穎，從小到大，手上握的球拍、身後的教練，都來自台灣，她是不折不扣的「台灣製造」，父親戴楠凱引以為傲，他希望這套台灣製造模式能造福更多台灣選手，不需要到國外取經，就能產出球王、球后。果然，去年底她在香港羽球超級賽奪冠，積分超越里約奧運金牌、西班牙球后瑪琳，榮登羽壇世界單打球后寶座。
小學六年級時，才十二歲的戴資穎就「越級」打怪，排名賽扳倒成人選手，成為台灣最年輕的羽球甲組球員，四年後，十六歲六個月的她，拍下首座全國排名賽女單冠軍，成為台灣羽壇最年輕的球后。
戴資穎的羽球路，也曾遭遇困境，二○一五年一冠未得，她去年開始精實計畫，減掉六公斤，浮出六塊腹肌，增添速度利器，但是二○一六年奧運競技並不如意，十六強戰鎩羽而歸，隨後則引發「球鞋門」事件，戴資穎因穿著非羽球協會贊助商球鞋應戰，傳出羽協將進行懲處，引來輿論撻伐國內部分體育協會運作荒腔走板的現象，也連帶掀起國內體育協會改革。
走過「球鞋門」風波，戴資穎現在多了世界球后頭銜，但她不以球后自居，謙虛的她沒有太多改變，「叫我球后不太習慣，叫小戴就好。」得知自己入選自由之星，戴資穎很開心，「我很榮幸，也謝謝大家的支持，今年我會繼續加油。」
（記者卓佳萍）
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