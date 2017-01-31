春節上班 慘被熱麵潑臉 超商女店員…原諒她
〔記者王捷／台南報導〕「我在單親家庭長大，知道媽媽的辛苦，我不會提告的，但妳要對媽媽好一點。」
女店內惹事 母倒地求情
大年初二晚間，台南車站超商邱姓女店員結帳時，遭黃姓女子潑灑剛加熱的義大利麵。黃女掉頭逃跑，邱女大喊攔人，不料黃母大哭求饒，稱女兒精神疾病發作，母女倆隨後就在眾人面前抱頭痛哭。邱女聽完母女遭遇，留下眼淚，拿出面紙幫黃女擦眼淚，表示願意原諒黃女，不會到警所提告。
廿三歲的邱姓女店員，是熟客口中的「長髮妹妹」，考上台南的大學後，四年來半工半讀。由於從國小父母就離異，母親搬出家門，只有過年時才會回家團圓，雖然好不容易可以全家一起用餐，但為了盡責工作，大年初一就恢復上班。只是沒想到，年節上班換來的是客人潑下的義大利麵。
整起事件發生在廿九日晚間十時許。邱女上班時，黃姓母女到超商買義大利麵，黃女疑似精神疾病發作，在超商裡對著黃母罵三字經，母女倆從店內吵到店外。黃母為了嚇唬女兒，故意到店內佯稱要打一一○報案。邱女不曉得黃女精神狀態有異，但覺得黃女罵母親不對，也想起從小離家的母親，因此配合演出，假裝要打電話報警。
黃女見狀，竟拿著剛加熱好的義大利麵往邱女頭上潑，接著逃離超商。邱女被潑得滿臉是醬汁、頭髮上還沾著麵條，氣得眼淚差點就流出來。
她說，雖然碰過不少奧客，但是被潑食物還是第一次。自覺被糟蹋，她馬上就請同事報警，自己則追出店外，要討回公道。
熟客幫忙在火車站前攔到母女倆，這時黃母突然倒地大哭，並向邱女哭訴，說她獨自照顧有精神疾病的女兒，這種生活十幾年下來真的好累，拜託圍觀的民眾可憐她。
懂單親的苦 店員不計較
黃母說完後，抱著女兒痛哭，邱女也流下眼淚。顧不得自己滿臉污穢，拿出面紙幫黃女擦眼淚，告知她不可以對母親罵髒話，很多小孩子沒有媽媽，她自己就是在單親家庭長大，她會原諒黃女潑她義大利麵，但以後要對媽媽好一點。
黃女聽完後點頭，也拿起面紙幫邱女擦眼淚，之後就跟著母親離開。邱女返回店面清畢身上的污穢，市警一分局東寧派出所警員也抵達現場，她明白告知警方不會提告。網友得知，紛紛稱許邱女有愛心，又能將心比心，「給她一百個讚」！
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