加國清真寺遭恐攻 6死

2017-01-31

總理才表明歡迎難民

〔本報駐加特派記者張伶銖、國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普針對以穆斯林為主的七國發布入境禁令引發國際批評後，加拿大總理杜魯道率先表達歡迎難民。值此敏感時刻，加拿大魁北克省魁北克市的一座清真寺廿九日發生恐怖攻擊，兩名槍手闖入寺內對祈禱民眾濫射，造成六人死亡、十八人受傷。兩名槍手隨後被捕，犯案動機仍待調查，但杜魯道和魁北克省省長庫亞爾（Philippe Couillard）均稱這次槍擊為恐怖攻擊。

這起事件引發全球高度關注，除加拿大蒙特婁等地外，國際多個城市，包括美國紐約市，以及荷蘭的阿姆斯特丹、鹿特丹與海牙等都市，都下令加強保護清真寺與伊斯蘭教相關機構。荷蘭三月將舉行大選，反伊斯蘭極右派聲勢竄起，令歐洲各國擔心民粹勢力會再下一城。

兩名槍手遭到逮捕

魁北克攻擊案發生在當地晚間七點半，遇襲的清真寺「魁北克伊斯蘭文化中心」約有六十多人在內，成年男信徒正跪地祈禱，而婦女及兒童則在樓上。目擊者指出，兩名蒙面槍手帶有魁北克腔調，他們一邊大喊「真主至上」、一邊開槍。受害者年齡從卅五到七十歲，有六人死亡，傷者中有五人性命垂危，總計有卅九人平安逃離，毫髮無傷。這座清真寺在去年六月伊斯蘭教齋戒月時，就曾遭到攻擊，有人在清真寺的台階上放了一個豬頭。

兩名槍手一人在現場遭到逮捕，另一人逃逸十五分鐘後，以電話通報警方打算投案，隨後在五公里外一處小島遭到逮捕。加國警方已證實兩名兇嫌的身分，分別為近三十歲的法國裔男子比索內特（ Alexandre Bissonnette ） ，以及三十出頭的摩洛哥裔男子卡迪爾（Mohamed Khadir） 。並強調全案無其他共犯。

加拿大總理杜魯道稍後發表聲明，強烈譴責這起濫射事件，指控這是針對穆斯林的恐怖攻擊。魁北克省長庫亞爾也表示，絕對不容許如此野蠻的暴力行為。

杜魯道廿八日才在推特表示歡迎「那些躲避迫害、恐怖主義和戰爭的人們，無論你的信仰為何，加拿大歡迎你們」，加拿大移民部也表示會提供臨時居所給因為川普禁令而滯留在加拿大的民眾。沒想到隔天就發生這起恐攻事件，槍手是否對杜魯道歡迎穆斯林的政策不滿已引起各方揣測。加拿大從二○一五年到二○一七年初，共接納三萬九千六百多名敘利亞難民。