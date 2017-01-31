百萬英人連署 禁川普入境

2017-01-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為反制美國新總統川普反移民主張，英國民間近來興起反川普入境連署，尤其在川普廿七日針對敘利亞、伊朗等七個以穆斯林為主之國家停發簽證九十天的行政命令頒布後，才一天半就獲得九十萬人響應，截至台灣時間卅一日零時已有逾一百卅三萬人附和。

川普去年十一月勝選後，這份請願書在當月底就刊到英國政府與國會的官方網站，想讓川普嚐嚐被拒入境的滋味，並試圖避免英國女王因川普來訪「尷尬」。根據規定，只要獲十萬人連署，該案就可能進入國會殿堂辯論。

至於英國政府，首相梅伊廿九日曾對川普禁令表態，「不同意這類作法」，但強調此乃美國有權自理的內政事務。但根據英國《每日郵報》卅日報導，英國政府認為連署乃「民粹行為」，無意取消川普來訪行程，就怕梅伊廿七日訪問美國華府的所有心血「全數報廢」。