聯合盟友防禦 川普致電沙國、南韓
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕白宮卅日聲明說，美國總統川普與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼通電話，兩人希望「嚴格」落實伊朗核子協議，沙爾曼並應川普要求，同意支持在敘利亞與葉門成立安全區，以協助兩國難民。此外，川普也與南韓代理總統黃教安通話，雙方同意「加強」聯合防衛能力，以對抗好鬥的北韓。
川普在去年的總統選戰中敦促波灣國家出資建立安全區，以保護敘利亞難民。白宮聲明指出：「總統要求，而沙王同意，支持在敘利亞與葉門成立安全區，以及其他協助逃避戰火難民的構想。」白宮表示，兩人也同意加強合作，以對抗恐怖組織「伊斯蘭國」民兵的擴散，同時論及必須因應伊朗「破壞區域穩定的行為」。
沙烏地新聞社卅一日上午證實川普致電沙爾曼，不過報導沒有提到伊朗，僅說兩位領袖在諸多議題上「立場完全一致」，其中包括「對抗那些意圖破壞區域安全與穩定，並干預他國內政的國家」，報導也沒有提到沙國同意在葉門成立安全區，沙國為首的盟邦正與伊朗支持的葉門「青年運動」組織交戰。消息來源透露，兩國領袖通話逾一小時，對於美國主導在伊拉克與敘利亞進行殲滅「伊斯蘭國」的行動上，沙國將提高參與率。
白宮卅日也聲明，川普致電南韓代理總統黃教安，兩人通話近卅分鐘。白宮聲明指出：「川普重申捍衛南韓的堅定承諾。兩位領袖同意採取強化聯合防衛能力的措施，以對抗北韓的威脅。」韓聯社報導，兩人就維持對北韓施壓，以解決北韓核武議題上立場一致。去年首爾與華府在北韓進行一連串的核子與飛彈測試後，同意在南韓設置戰區高空防禦系統（ＴＨＡＡＤ，簡稱薩德），引發中國強烈反彈。本月初，黃教安警告，北韓的核武與飛彈能力以「空前」速度提升，敦促「快速」部署薩德。
美國新任國防部長馬提斯預定二月一日訪問南韓、三日轉往日本，這是他首度出訪。
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標題：聯合盟友防禦 川普致電沙國、南韓
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