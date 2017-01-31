首席策士進國安會議 川普「瘋狂透頂」

2017-01-31

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十八日晚間以一紙行政備忘錄，將他的極右派首席政治策士巴農，擢升為白宮國家安全會議的固定列席成員，此舉鞏固巴農作為總統決策圈中一名最具影響力者的地位。華盛頓郵報指出，歷任總統未曾將如此的權力加諸在一名政治顧問上。

擢升巴農 華郵指權力罕見

同份備忘錄也將依例為總統高級情報與軍事顧問的國家情報首長（ＤＮＩ）及參謀首長聯席會議主席降級，限定他們出席部分會議。前總統歐巴馬的國安顧問萊絲二十九日在推特上直呼這樣的安排「瘋狂透頂」，歐巴馬的國防部長與中情局長蓋茲說，「除了攸關他們風險的特定議題，將ＤＮＩ與參謀首長聯席會議主席排擠出國安會議的作法是大錯特錯！」他補充，「不管喜歡與否」，每位總統都發現他們的判斷很有用。

前朝禁政治顧問出席國安討論

巴農的任命引發極大爭議，華郵報導，在前朝，政治顧問是被禁止出席國安討論，或者至少不被公開承認。布希總統禁止其政治策士羅夫出席國安會議，布希的幕僚長波頓說：「這不是因為他不尊重羅夫的建議或貢獻，而是總統也知道他要對政府其他成員、人民，尤其是對軍方傳達出一個訊息：我做的關乎美軍生死的決定不會被任何政治判斷污染。」

歐巴馬沒有將其政治策士艾克塞羅德包含進國安會議成員，但他不時現身，尤其有關阿富汗與伊拉克策略的會議，而令蓋茲與其他出席者錯愕，曾為布希國安會議職員的杜克大學政治學教授菲佛說：「我們共和黨人，包括我自己皆對此予以嚴厲譴責，因其坐實了政治駕馭決定的觀感。」

白宮發言人史派瑟二十九日解釋說，「巴農是前海軍軍官，他透徹理解當前世界與地緣政治。」當被詢及巴農是否對國安事務「提供建議」，史派瑟回以，他依據情報提供分析。華郵指出，巴農的位高權重與白宮的難民入境禁令是因果關係，事實上川普二十七日在國防部宣布簽署該行政命令時，國安會議還未被通知，國防部長馬提斯在簽署前數小時才看過定稿，奉令還在進行相關評估的國土安全部長凱利看了電視才知情，國務卿提勒森也所知有限。川普的政權交接小組成員卡拉范諾坦承，是巴農等少數川普最親密的策士在政權交接之際就開始研商該禁令，之所以如此保密，是避免官員將消息走漏給媒體。