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川普批媒體 移民禁令非針對穆斯林

2017-01-31

全美抗議潮 16州檢察總長聲明不服從

〔編譯茅毅／綜合報導〕川普禁止難民和七個以穆斯林為主國家的人民入境美國，外界對他的批評愈演愈烈，除數萬人在美國主要城市抗議外，多名共和黨大老參議員也不苟同，加州、紐約州等十六州的檢察總長廿九日更在共同聲明中，譴責該行政命令「違憲」並矢言不服從。對於一波波反彈聲浪，川普當天發聲明「澄清」稱，「這並非一道穆斯林禁令，媒體報導有誤……這非關宗教，攸關的是恐怖主義和維護我國安全」。

川普三十日進一步透過推特表示，禁令執行狀況良好，機場作業延誤，都是達美航空電腦故障、抗議者干擾以及「參議員的眼淚」作怪。稍早他說，「全球有四十多個穆斯林佔多數的不同國家，未受這道命令影響」，「一旦我們於接下來九十天確認已檢視並實施最安全的政策，將再對各國發放簽證」。國土安全部長凱利聲明稱，來自那七國且持綠卡、擁有合法永久居留權的人，將不會被禁止從海外返美。有些綠卡持有者回報，他們抵美通關時並未遭遇麻煩，這顯然是受到凱利指示的跡象。

共和黨參議員麥肯、葛蘭姆在共同聲明中提到，「我們擔憂反恐作戰將因此一行政命令而自毀長城」，美國也不該阻止綠卡持有人「返回他們稱為家園的國家」，該行政命令會有意無意釋出一個信號，亦即美國並不想要穆斯林進來，與其說它會改善我們的安全，還不如說它有助於恐怖份子招募新血。

幕僚長上節目澄清 不排除增列其他國

川普廿九日則以推文強力抨擊，稱麥、葛兩人在移民政策上「可悲地懦弱」，美國「當前需要的是強固的國界和嚴苛的審查」。在白宮外，幾千名抗議人士譴責川普，舉著「把川普驅逐出境」等標語。紐約、洛杉磯、波士頓、休士頓、達拉斯與其他地方的城市及機場均出現抗議。

美國的國境和海關官員也為執行川普所發禁令而備極辛勞，細部的執行仍混亂，尤其是對綠卡持有人。國務院廿八日才稱，該命令的確適用於從那七國返美的綠卡持有者，另有一位白宮官員稱，若離開美國的綠卡持有人想回美，得去美國大使館或領事館再接受審查。

然白宮幕僚長蒲博思卻又在廿九日上午的國家廣播公司（ＮＢＣ）新聞節目上說，將不會禁止那些人入境。不過，他補充說，那些人將受到美國的海關及國境巡邏人員「更多查問」。被問到為何沙烏地阿拉伯、阿富汗、巴基斯坦和埃及未在川普這次的禁令中，蒲博思說，「或許須在日後的行政命令裡增加其他國家」。他提到，廿八日，共卅二．五萬人從外國飛抵美國，其中一○九人被扣留接受進一步查問，其中大多放行，僅還有廿至卅人仍被留置。

目前至少五州的法官阻止聯邦當局執行川普這項命令，惟受影響者的委任律師說，部分當局廿九日不願遵循這些法官的裁決。

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  • 川普限制七個主要信奉伊斯蘭教的國家之公民入境，比利時首都布魯塞爾街頭三十日也出現抗議人潮。（法新社）

    川普限制七個主要信奉伊斯蘭教的國家之公民入境，比利時首都布魯塞爾街頭三十日也出現抗議人潮。（法新社）

  • 西雅圖抗議人士以人偶諷刺川普和俄羅斯總統普廷關係匪淺。（美聯社）

    西雅圖抗議人士以人偶諷刺川普和俄羅斯總統普廷關係匪淺。（美聯社）

  • 紐約市民拿「我愛紐約移民」牌子抗議。（路透）

    紐約市民拿「我愛紐約移民」牌子抗議。（路透）

  • 美國德州達拉斯／沃斯堡國際機場行李提領區，狀似穆斯林的群眾跪坐祈禱，抗議移民禁令。（路透）

    美國德州達拉斯／沃斯堡國際機場行李提領區，狀似穆斯林的群眾跪坐祈禱，抗議移民禁令。（路透）

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標題：川普批媒體 移民禁令非針對穆斯林


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