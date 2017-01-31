鄭朝方嗅覺過人 曾獲調香賽首獎

2017-01-31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「我現在可以聞到金屬的味道、椅子的皮料味道、地毯的味道，還有它們跟我的相對距離。」民進黨新任客家部主任鄭朝方有過人的嗅覺，就如同電影《香水》中的嗅覺天才葛奴乙可以分辨各種味道。鄭朝方也曾在國際調香大師前，現場調配出一支以楊貴妃為主題的東方香水「暗夜牡丹白」，獲得大師簽約，但他最後仍選擇回到台灣。

鄭朝方經常用各種花草調配原本民進黨用來泡給客人喝的高山茶。「調香師最主要的工作就是做氣味工程，這是一個嗅覺的產業。」鄭朝方以服裝設計產業來做比喻，歐洲的頂級調香師每年都會推出主調，接著影響中階品牌香水、進一步感染沐浴、洗劑等，接著香氣無孔不入。

鄭朝方得到了調香比賽首獎後，前往英國休假時順便受朋友之託到當地的調香實驗室挑選洗劑香味，因緣際會下被推薦給國際調香大師，他當場調製出一款東方香水，香水的背景述說了楊貴妃一生的流轉，從皇帝對她的寵愛到縊死於梨樹之下，也讓調香大師驚豔於前所未見的東方香氣，準備要和他簽約，並希望他能到法國工作。

不過，鄭朝方最後決定回到台灣，他看著桌上的客家歌曲、客家香水獎杯說：「很多人可能都覺得要出去外面，可是卻忘了藝術創作還是需要抓地力，我要以客家為養分做事情。」

被問及難道不覺得可惜？他想了一下回答：「藝術創作要抓地力，我的客家血液告訴我要回來。」

鄭朝方出身藍營政治家庭，一路玩音樂、調香、主持文學節目，到了卅多歲才決定加入民進黨，從事政治工作。他說，民進黨是一個包容、開放傾聽，願意容納社會各種族群聲音的政黨，不過加入民進黨才一個多月的他也坦言，很多事情還在適應當中。