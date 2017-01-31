林全自爆怕油膩 不愛進廚房

2017-01-31

〔記者李欣芳、呂伊萱／台北報導〕農曆過年期間，行政院長林全安排到廟宇等地走春，發一元紅包給民眾，擔任閣揆以來，因動見觀瞻，且公務繁忙，林全偶爾休假時，大多也只能在家，由於一直很怕油膩味，林全不喜歡進廚房，早年留學美國攻讀博士學位時，因不得不自己開伙，但第一次做菜就宣告失敗，滷了一鍋超鹹的雞腿，最後全倒進垃圾桶！

眷村出身的林全，雖然小時候也會看母親煮菜，但他坦言，自己很不喜歡油膩味，因此現在即使休息在家，他也不下廚。

當年出國留學時，從未做過菜的林全覺得自己下廚很麻煩，心想：「大不了就都外食嘛！」連續吃了一週速食餐，他實在受不了，下定決心一定要面對現實學做菜。

首次下廚就失敗 整鍋雞腿倒掉

偏偏出國前沒向母親學習如何練就廚藝，還好母親準備了滷包讓他帶出國，首次下廚，他心想既然有滷包，頂多滷個雞腿就可開伙，他決定滷雞腿解決一餐，就到超市買鍋子、雞腿、蔬菜罐頭等，準備首次下廚。

林全一開始先把雞腿洗乾淨，丟到鍋子裡，待滾水蓋過雞腿後，他開始不斷倒醬油，一下子就倒了半瓶醬油，醬油加完了，心想「應該還要放點鹽吧！」等煮好拿起來嚐嚐看，林全露出難堪而且驚訝的表情說：「哇！怎麼那麼鹹！」

最後如何收拾殘局？林全說：「沒關係，還是有辦法。」他改煮白麵條，「我在麵條裡放隻雞腿，總可以吧？」他想藉由麵條沖淡鹹味，但放進去煮好，再嚐嚐看，麵條也很鹹，由於先前醬油放太多，根本不能吃，最後只好整鍋倒進垃圾桶。

林全後來打電話找母親求救，才知道問題出在哪裡，在母親越洋電話教導下，他慢慢開始做菜，逐漸學會一些簡單料理，如今，林全雖然不做菜，但他說：「我是說得一口好菜！」

「最愛吃pizza 最喜愛歌手江蕙」

此外，林全昨在臉書發布「院長聊一下番外篇」影片。林全在影片中自爆最喜愛的歌手是江蕙、愛看周星馳電影，而且自己最愛吃pizza，原因是拉肚子機率低。

林全說，雖然第一次看到pizza時，覺得起司一直拉都不會斷非常噁心，但到美國覺得pizza是「太美味的東西」，而且他覺得吃pizza拉肚子的機率低，所以喜歡。林全也說到自己愛玩線上遊戲，但人事令發布後就再也沒玩了。