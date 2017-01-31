《台商墨西哥遇害 中國藉機宣傳統戰》外交部駁中媒 家屬求助無門非事實

2017-01-31

〔記者呂伊萱／台北報導〕一名邱姓墨西哥台商本月九日在當地遭槍擊身亡，現已破案，嫌犯遭羈押。中國官媒央視日前報導，被害家屬求助無門，於是向中國領事館求助。我外交部昨反駁，我駐墨西哥代表處第一時間就已與家屬聯繫，「家屬求助無門」絕非事實，受害家屬也親自向我方澄清此事。

駐墨代表處 第一時間就與家屬聯繫

外交部強調，我國重視保僑護僑的工作，一向要求駐外館處應主動協助僑民，未來仍將本此原則，強化保僑護僑任務。不具名涉外官員表示，此案被中國藉機大肆宣傳進行統戰， 希望各界導正視聽。

外交部：持續強化保僑護僑任務

邱姓台商本月九日上午九時許，在墨西哥Guanajuato州León市遭槍擊身亡。外交部昨表示，我駐墨西哥代表處當日獲悉本案，代表廖世傑在第一時間與受害家屬取得聯繫，除透過電話慰問邱父，並即刻與案發地州長、州檢察長、León市市長及該市警長進行交涉，務請全力緝凶。該州州長Miguel Márquez也向廖世傑允諾將全力偵辦。

本案兩週後偵破，承審法院因嫌犯涉嫌重大，已予以羈押。我駐處與該州州檢察署在案件偵查期間持續保持密切聯繫，廖世傑並於廿七日飛往該州向墨方表達感謝，該州正副檢察長連袂向我方代表簡報案情。

至於央視日前報導受害台商家屬「求助無門」，報導影片中，家屬更表示「從這個事情就可以看出來，兩岸本來就是在一起的，要讓所有旅居在外的台灣人知道，發生事情的時候，中國大陸大使館能提供最有效的協助」。

我外交部回應，中國媒體宣稱「家屬求助無門」絕非事實，因廖代表於案發當日即致電家屬，十六日再向邱父轉達僑委會委員長吳新興的慰問。廖代表廿七日由僑務委員梁輝騰陪同，拜訪亡者父母表達弔唁，邱父當時澄清表示「未曾說求助無門」，同時感謝政府及駐處的協助與關懷。