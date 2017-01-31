呂慶龍行銷台灣 布袋戲當敲門磚
2017-01-31
〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣外交處境艱難，不僅國際空間面臨打壓，在非邦交國開展關係，也有諸多困難要克服，駐外人員通常各自有一套行銷台灣手法。有四十二年外交經驗的前駐法代表呂慶龍，就以法文撰寫劇本、融合台灣布袋戲文化，讓法國人一窺台灣的傳統文化。
談起四十多年的外交經驗，他說「三天三夜也講不完」，雖然台灣外交處境獨特，但他始終抱持著「只要了解台灣，就會愛上台灣」的想法，推廣對外關係。
呂慶龍表示，為了讓法國人更快速了解台灣文化，他選擇以布袋戲偶向法國介紹台灣，除了布袋戲偶是台灣獨有文化外，劇本對話沒有固定腳本，大多考驗臨場反應。在呂慶龍一口流利法語中，彷彿能看見他每回在台上生龍活虎表演的功力。
提到自己的外交生涯，呂慶龍更是眼睛一亮，他說，自己相信「敲門哲學」，也就是只要有機會就該去嘗試，呂慶龍說，正因為台灣外交處境艱難，「做出東西才是最重要的」。
有著留法背景的外交部政務次長吳志中，提到過去擔任學者推動參與ＷＨＯ（世界衛生組織）的經驗時也說，從二○○○年到二○○八年，幾乎每年都為了推動ＷＨＯ拜訪瑞士日內瓦，當時與其他國家溝通的累積，他感受到「關係是可以改變的」，而這正是外交官要做的事，每天都去談，關係就會「一點一點進步」。
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