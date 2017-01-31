蔡政府上台 歐洲政要訪台激增5倍
去年下半年訪台人數是上半年的六倍之多
〔記者呂伊萱、彭琬馨／台北報導〕蔡英文總統去年五二○上任以來，歐洲政要頻繁訪台，各方面互動亦越趨密切。外交部向來以推動雙邊互訪為主要任務，外交部政務次長吳志中透露，歐洲部長、次長級官員去年下半年訪台人數，是上半年的六倍之多，台灣官員訪歐交流亦相當密切。他強調，新政府就是希望透過密集交流「多交朋友」，以提升並強化台灣的國際地位。
台灣與歐洲近年互動穩定升溫。經貿方面，我國與歐盟正洽簽雙邊投資協定（ＢＩＡ），外交部本月表示雙方對簽署雙邊投資協定皆有意願，目前正在密集籌備與盤點。二○一五年，台灣與歐盟的雙邊貨品貿易額達四三九億歐元，創下歷史新高，使台灣成為歐盟在亞洲的第五大貿易夥伴、且是在全球的第十八大貿易夥伴。
歐盟亦為當年度台灣的第五大貿易夥伴，歐盟當年則是台灣最大外資投資者，存量達一百億歐元，額度占台灣外資直接投資存量將近四分之一。而據統計，二○一六年度迄十一月為止，台灣與歐洲貿易總值已達四八○億三千二百餘萬歐元，較二○一五年同期成長百分之四．三。
除經貿外，吳志中說，外交是全面的，他曾長駐法國、熟悉歐洲事務，自新政府去年五二○上任以來，歐洲部長、次長級官員訪台人數，是上半年的六倍之多，台灣官員訪歐交流亦相當密切。吳志中說，新政府就是希望透過密集交流「多交朋友」，使實質關係更加厚實，以提升並強化台灣的國際地位。
根據外交部資料，過去半年訪台的歐洲官員包括教廷教育部長、教廷耶路撒冷聖墓騎士團總團長、德國科技科學研究院院長、德國漢堡邦司法廳廳長、英國國際貿易部副部長韓斯、英國前檢察總長施凱爾爵士、法國國家研究總署署長、法國前文化部長與比利時聯邦社會安全部主席等人，歐洲各國各級議會訪台議員人數更逾一百三十人。
我國參與國際組織雖頻遭中國打壓，惟我國爭取國際友人支持，包括比利時、德國、法國及歐洲等各地議會去年皆公開就我方參與國際民航組織（ＩＣＡＯ）及國際刑警組織（ＩＮＴＥＲＰＯＬ）表達支持之意，德國甚至以九十七位跨黨派國會議員連署，表達支持台灣參與ＩＣＡＯ。
蔡政府並與德國簽訂能源轉型合作意向書、與法國簽訂青年度假打工計畫、與波蘭簽訂防逃稅協定、與芬蘭簽訂打擊關務詐欺協議等，與歐洲各國展開多方面合作交流。
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