同鄉會團拜 洪：黨主席很苦
2017-01-31
〔記者何世昌／台北報導〕國民黨主席參選人、前副總統吳敦義昨前往洪秀柱地盤、中和眷村拜年，被外界認為拔樁意味濃厚。尋求連任的國民黨主席洪秀柱則說，不要這樣想，每個有意參選的人每個地方都要跑，能爭取就儘量爭取，「沒有什麼拔不拔樁，我下次可不可以去南投呢？」
洪秀柱昨早前往台北市寧波同鄉會春節團拜，並在致詞時向同鄉訴苦「黨主席很苦」，直呼「我這主席…噢，做得太辛苦啦！」洪說，過去黨主席走路有風、很神氣，「一手有錢、一手有權」，如今是兩手空空了，統統都沒有了。
洪指出，為了黨務正常運作，她日前還到海外募款，有人安慰她是國民黨自創黨後，除了孫中山，第二位為黨海外募款的人，很了不起；但洪認為，這其實是滿辛酸的。
媒體詢問，過年期間有無向國民黨前主席連戰、吳伯雄拜年，並討論黨主席選舉？洪秀柱說，她還沒去向連先生拜年；大年初一有到「伯公」吳伯雄家拜年，但沒有討論黨主席選舉，「過年拜年，就是拜年，懷有目的去，就不夠誠意了！」
談及台南代天府為今年國運抽出下下籤。洪秀柱說，非常遺憾；但人定勝天，只要努力，抽籤就作為參考與警惕即可。
另有媒體注意到，洪秀柱的新春行程有別於藍、綠大咖到廟裡參拜，而是安排同鄉會或眷村團拜。洪卻反問記者，「你怎麼知道我沒有到教會做禮拜？」洪強調，她有很多未公開行程。
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