吳敦義中和眷村拜年 拔樁意味濃

2017-01-31

〔記者張安蕎／新北報導〕宣布參選下屆國民黨主席的前副總統吳敦義，昨天到新北市中和區壽德新村、新店區大鵬新村，向眷村居民拜年，致贈柑橘以及春聯賀卡，由於中和是黨主席洪秀柱的票倉，也是另一參選人韓國瑜的出生地，吳敦義此行被外界解讀為「拔樁」，但他回應，不能這樣講，春節期間，除了眷村也有跑廟宇。

撇清攻洪票倉 「也有跑廟宇」

國民黨主席選舉五二○投票，但各方參選陣營較勁已趨於白熱化，其中象徵深藍板塊的黃復興選票流向，備受關注，而眷村更是黃復興票源重鎮；吳敦義上週受訪時直言，包含黃復興黨部、各級議會、黨代表、中常委和立委，都是爭取票源的重點。

昨天拜年過程中，吳敦義受訪說，他參選國民黨主席，是要讓國民黨重新奮發圖強，讓政府少犯錯，讓人民少受衝擊，若有機會重新執政，也要再造中華民國的光榮。

外傳吳敦義因為馬金代理人身分而讓本土派卻步，卻又因為切割前總統馬英九，引發馬陣營不滿，在黨主席選舉上可能兩面樹敵。吳敦義回應，「那些都是胡亂揣測」。至於是否取得馬英九支持，他說：「這個我不能替他公開。」

吳敦義表示，在中華民國有四個目標希望要做到，第一、要有廉能有效率的政府與議會，第二、要有繁榮均富的經濟，第三、要有公益和諧的社會，第四、要有永續和平發展的兩岸關係。只要合乎這四個目標，不管是什麼派，最終還是中華民國派，他不會被貼標籤。