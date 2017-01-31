| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

吳敦義中和眷村拜年 拔樁意味濃

2017-01-31

〔記者張安蕎／新北報導〕宣布參選下屆國民黨主席的前副總統吳敦義，昨天到新北市中和區壽德新村、新店區大鵬新村，向眷村居民拜年，致贈柑橘以及春聯賀卡，由於中和是黨主席洪秀柱的票倉，也是另一參選人韓國瑜的出生地，吳敦義此行被外界解讀為「拔樁」，但他回應，不能這樣講，春節期間，除了眷村也有跑廟宇。

撇清攻洪票倉 「也有跑廟宇」

國民黨主席選舉五二○投票，但各方參選陣營較勁已趨於白熱化，其中象徵深藍板塊的黃復興選票流向，備受關注，而眷村更是黃復興票源重鎮；吳敦義上週受訪時直言，包含黃復興黨部、各級議會、黨代表、中常委和立委，都是爭取票源的重點。

昨天拜年過程中，吳敦義受訪說，他參選國民黨主席，是要讓國民黨重新奮發圖強，讓政府少犯錯，讓人民少受衝擊，若有機會重新執政，也要再造中華民國的光榮。

外傳吳敦義因為馬金代理人身分而讓本土派卻步，卻又因為切割前總統馬英九，引發馬陣營不滿，在黨主席選舉上可能兩面樹敵。吳敦義回應，「那些都是胡亂揣測」。至於是否取得馬英九支持，他說：「這個我不能替他公開。」

吳敦義表示，在中華民國有四個目標希望要做到，第一、要有廉能有效率的政府與議會，第二、要有繁榮均富的經濟，第三、要有公益和諧的社會，第四、要有永續和平發展的兩岸關係。只要合乎這四個目標，不管是什麼派，最終還是中華民國派，他不會被貼標籤。

廣告
  • 將競選中國國民黨主席的前副總統吳敦義（右二）30日走訪新北市中和區壽德新城，向社區住戶拜年，爭取支持競選中國國民黨主席。（中央社）

    將競選中國國民黨主席的前副總統吳敦義（右二）30日走訪新北市中和區壽德新城，向社區住戶拜年，爭取支持競選中國國民黨主席。（中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 壽德新村 眷村
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初四】「雞」祥好料理
大吉大利✧親子蓋飯
吮指回味✧雞翅料理
金雞好蛋✧蛋料理
雞不可失✧滋補雞湯
轉寄

標題：吳敦義中和眷村拜年 拔樁意味濃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.