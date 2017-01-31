小英紅包超夯 104歲人瑞也來領
2017-01-31
〔記者張軒哲、劉曉欣、林國賢、曾迺強／綜合報導〕蔡英文總統昨天在中台灣進行廟宇參拜及發放民眾福袋小紅包的走春行程；有民眾扮成美國總統川普，說要支持年金改革，嘉義市一○四歲王姓人瑞阿嬤坐在輪椅上，領到蔡親贈的紅包後，開心的合不攏嘴。
蔡英文年初三第一站抵達台中市豐原區慈濟宮參拜，並發放福袋小紅包，排隊人數逾千人，現場準備二千個福袋發放，蔡半小時就發放一千二百個，隨後由廟方主委代為發放，有民眾前夜十一點就來排隊等候領取總統福袋，后里區黃先生昨天一早帶著兩名就讀國小的女兒排隊，女兒拿到福袋笑開懷，黃小妹說，看到總統很開心，有向總統說謝謝。
男子扮川普現身豐原 支持年改
男子李銘城穿著深藍色西裝、頂著金色假髮、繫上紅領帶，宛如川普現身豐原，也引起眾人目光，李銘城說，他特別扮成川普，支持蔡英文的年金改革。
拿到紅包拍照打卡 高喊「未來一起」
蔡英文稍後轉往彰化溪湖福安宮，民眾為了領到小英總統雞年的紅包，有人早上七點多就來排隊，拿到小英紅包的民眾也馬上拍照打卡，上傳網路與朋友分享，高喊「二○一七未來一起」；也有不少長者坐著輪椅，就是為了要拿到小英的紅包。
在雲林縣北港鎮朝天宮，等著領取總統福袋的排隊人龍綿延一公里，排在第一位的葉小姐說，新春拿到總統福袋，一定能平安如意；來自彰化的許先生說，雖排了二個多鐘頭，全家共領到八個福袋，很值得，也很高興。
總統親家 嘉義陪同發放福袋
蔡總統最後赴嘉義市九華山地藏庵，與親家公、廟方董事長黃俊森一起發福袋，甚至有民眾凌晨搶得「頭香」位置，許多人領到福袋，開心直說「今年一定很好運」。
蔡英文的哥哥蔡瀛政之女蔡世容與黃俊森的兒子黃柏旗去年結婚，黃俊森受訪說，他很開心能和總統級親家一起送福氣給鄉親。
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