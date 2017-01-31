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自由之星》趙德胤 感恩台灣 緬甸僑生的電影夢

2017-01-31

從劇情片《再見瓦城》到紀錄片《翡翠之城》，趙德胤去年在金馬獎一舉拿下七項入圍獎項，又獲頒「台灣年度傑出電影工作者」，儼然是當屆金馬「MVP」，不忘本的他多次感謝台灣給他的養分，他說：「沒有台灣的多元和自由，不可能有我趙德胤站在這裡。」

此外，《再見瓦城》拍出緬甸的貧苦與政府的腐敗，去年趙德胤帶著電影回到仰光放映，對正步入民主社會的緬甸民眾來說，能夠看到這種批判時政的電影，意義非凡。

趙德胤十六歲就來台讀書，半工半讀掙學費、生活費，還要寄錢回家，吃飯時看到餐廳生意好，他在意的不是東西好不好吃，而是店裡缺不缺人手？趙德胤曾說：「那時真的是想錢想瘋了！每次騎車都在想要是能中樂透就好了！」

侯孝賢導演看過趙德胤的作品後，用「台灣牛」形容他，因為他埋頭拍電影的衝勁和當年的自己頗像。現在的趙德胤，在台灣電影界闖出成績，家裡生活也得到改善，一度想把母親接到台灣來住，卻因生活習慣不同而作罷。

今年過年，他排開工作，計畫回家過年，期待著一家團聚，但他也苦笑說：「緬甸家庭要團圓吃一頓飯是很不容易的 ，今年通告已經發了，就看他們來不來囉。」

趙德胤形容能來台就像「中樂透」，從沒想過夢想可以是生存以外的電影和藝術，他會以台灣人身分及緬甸情懷不停地創作下去。

（記者盧家豪）

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  • 導演趙德胤對「真實感」極度要求，《再見瓦城》除了柯震東及吳可熙是專業演員外，其他全都是真實的工人。（岸上影像及前景娛樂提供）

    導演趙德胤對「真實感」極度要求，《再見瓦城》除了柯震東及吳可熙是專業演員外，其他全都是真實的工人。（岸上影像及前景娛樂提供）

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