自由之星》張國煒 王子復仇 甩長榮自創星宇航空

2017-01-31

長榮集團創辦人、總裁張榮發二房獨子張國煒，去年在張榮發過世後的大房、二房接班人爭奪戰上一路敗退，人生從高峰直直摔落到谷底，但他沒有因此放棄退縮，去年底申請成立星宇航空，長榮小王子已準備重出江湖。

張國煒從小就喜歡飛機，對飛行也有莫名的著迷，從飛機引擎、外觀到內部設計等都相當熟稔，並對飛機維護、飛行都下過工夫，在美國唸書時，經常跑到波音公司參觀，後來還進修航空駕駛訓練，除取得私人用飛行執照，還先後完成B777-300ER副機長訓練，並通過正機師考試，為全球少見擁有正機師及維修專業證照的航空公司董事長。

張國煒二○一三年升任長榮航空董事長，二○一五年更接下長榮集團副總裁一職，儼然成為張榮發長榮集團的接班人。孰料，張榮發過世後，張國煒率先公布張榮發遺囑，引爆了張家大房、二房數十年來難解的心結，但是張國煒一路屈居下風，在接班爭奪戰中，從「總裁」一職，一路被解任到只剩下長榮航空「股東」。

在大房擁有多數股權下，張國煒很難再回到長榮航空，但台灣航空界少了他，則可說影響甚鉅，畢竟，張國煒的大砲性格，讓他勇於直指主管機關的缺失，包括他直嗆桃園機場跑道維護缺失，讓主管機關正視枝微末節的跑道，卻足以撼動飛安。

星宇航空的航線與定位目前都還不明朗，可以確定的是，張國煒已決定重返台灣航空界，開啟人生另一階段。

（記者王憶紅）