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自由之星》潘美玉 傳承族語 耗時8年自編巴宰辭典

2017-01-31

精通平埔巴宰族語的耆老潘金玉於二○一○年過世後，聯合國就將巴宰語列為瀕危語言，但是南投縣埔里鎮巴宰族人潘美玉則耗時八年，獨力完成巴宰語小辭典，羅列常用字彙、詞句、基本音標、語法講解，盼初學者能輕鬆上手，八十三歲的她霸氣強調：「巴宰語絕無失傳！但希望更多人用心學，一定保證教到會！」

埔里鎮愛蘭、鐵山里一帶的巴宰族人，近幾年每到歲末年終，都會舉辦傳統過年活動，二○一六年的傳統過年除了走鏢、牽田、傳統歌謠表演，最特別的就是耆老潘美玉發表了巴宰語新書《阿嬤阿都努的巴宰話語》。

潘美玉原本就是社區族語老師，書中蒐集七百多個日常生活常用的字彙、語句，並根據性質細分成十九項，方便記憶，也有語句、基本音標的讀法、講解，希望用更淺顯易懂的方式，讓更多人能親近了解巴宰語。

潘美玉正是潘金玉的姪女，生長在日治時期，印象中巴宰語就是族中長輩的家常母語，從小耳濡目染，聽著祖父母、父母及周遭親戚講族語，可惜的是如今願意學、願意講的年輕人愈來愈少。

潘美玉表示，她以身為巴宰族為榮，中研院所有有關巴宰語詞的出版品她都熟讀過了，把文化傳承當成一生使命，這次還特別在書名前冠上了祖母的名字「阿都努」，矢志要做年輕一輩學習族語的朋友。

「若是找不到可以對談的人，自己的族語再厲害也沒有用！」潘美玉滿心期待不僅是族人，也歡迎其他對語言有興趣的人來學巴宰語，只要有心，不分族群、年齡，她負責教到會。

（記者佟振國）

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  • 潘美玉平常在家也會研讀巴宰語相關資料，好學不倦。（記者佟振國攝）

    潘美玉平常在家也會研讀巴宰語相關資料，好學不倦。（記者佟振國攝）

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相關關鍵字： 巴宰族 巴宰話 巴宰語 巴宰辭典 潘美玉 自由之星
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標題：自由之星》潘美玉 傳承族語 耗時8年自編巴宰辭典


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