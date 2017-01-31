自由之星》唐鳳 網紅入閣 動靜皆媒體焦點
2017-01-31
去年十月才就任行政院政務委員的唐鳳，網路人氣夯，儼然新時代的媒體寵兒。她同意替民進黨政府效力，被視為林內閣一大亮點，無論是徵求熱血鄉民加入政府推動開放政府的行列，或者從不避談跨性別議題，一舉一動，在在吸引媒體目光。
卅五歲就被行政院長林全延攬入閣，有「網路神童」之稱的唐鳳，八歲自學電腦程式、十六歲出社會創業，卅三歲就退休，身為行政院最年輕的政務委員，唐鳳的入閣，產生了鼓舞年輕世代從政的重要意義。
「開放政府不需要等到政策或方案面面俱到，才跟民眾溝通對話、開放公眾參與。」積極推動開放政府的唐鳳認為，當方案愈不完美、愈可能有爭議，民眾愈有參與的動力，政府愈有必要提供更清楚的資料，愈有可能召喚民間協作，未來施政阻力也愈小。
因此，唐鳳在PTT上徵求「隱身在茫茫公務員海中的熱血鄉民」加入政府推動這項政策的行列，雖然引發網友兩極看法，但唐鳳拒絕傳統模式、勇於嘗新的勇氣，仍值得肯定。
雖然學歷欄上只有國中肄業，智商高達一八○以上的唐鳳十三歲時就走上自學之路，年紀輕輕就創業有成，是「學歷不等於學力」的典型代表。
原名「唐宗漢」的唐鳳，在廿五歲進行改名和跨性別宣告，因為「我非常確信我是女人」。去年九月她透過VR與中小學生連線對話，當場有小學生麻辣提問：妳為何變性？唐鳳則神色自若地說：「我其實沒有變性，我一直都是我自己的樣子啊！」林全內閣有她襄佐，能寫下多少新意？大家都在看。（記者李欣芳）
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