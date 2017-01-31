自由之星》邢泰釗 辦案雷厲 司法史的行腳僧
2017-01-31
去年七月十八日上任台北地檢署檢察長的「拚命三郎」邢泰釗，一上台就雷厲查案，陸續偵辦兆豐洗錢、樂陞炒股、興航內線交易等全國矚目大案。除了辦案，他也樂於當台灣司法史的行腳僧，歷任金門、花蓮高分檢及北檢檢察長期間，廣招檢察官、書記官、錄事及警察，編撰各地檢察署司法史。面對記者採訪，他還頻頻強調：「這是大家的功勞，千萬別提到我！」
酷愛歷史的邢泰釗，擔任屏東地檢署檢察長期間，出版《貪污治罪條例圖利罪構成要件解析》一書，不少偵辦貪瀆案件的檢察官將此書視為辦案範本；邢擔任金門高分檢檢察長任內，又召集署內職員編撰《金馬法鑑》，替金門司法紀錄留下珍貴史冊。
到了北檢，再忙，仍不忘整編歷史，在多益成績高達九百七十五分的檢察官張安箴協助下，要出版七大冊「英文版」北檢史，從金融犯罪、貪瀆、緝毒、婦幼、執行、智慧財產及歷史演進七個面向做綜合整理，要讓新生代的檢察官能更瞭解在地業務。
邢泰釗表示：「這些都是基層檢察官奉獻智慧、貢獻青春所換來，我有義務把這些珍貴的歷史保存下來。」
（記者錢利忠）
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