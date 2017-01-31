| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

自由之星》邢泰釗 辦案雷厲 司法史的行腳僧

2017-01-31

去年七月十八日上任台北地檢署檢察長的「拚命三郎」邢泰釗，一上台就雷厲查案，陸續偵辦兆豐洗錢、樂陞炒股、興航內線交易等全國矚目大案。除了辦案，他也樂於當台灣司法史的行腳僧，歷任金門、花蓮高分檢及北檢檢察長期間，廣招檢察官、書記官、錄事及警察，編撰各地檢察署司法史。面對記者採訪，他還頻頻強調：「這是大家的功勞，千萬別提到我！」

酷愛歷史的邢泰釗，擔任屏東地檢署檢察長期間，出版《貪污治罪條例圖利罪構成要件解析》一書，不少偵辦貪瀆案件的檢察官將此書視為辦案範本；邢擔任金門高分檢檢察長任內，又召集署內職員編撰《金馬法鑑》，替金門司法紀錄留下珍貴史冊。

到了北檢，再忙，仍不忘整編歷史，在多益成績高達九百七十五分的檢察官張安箴協助下，要出版七大冊「英文版」北檢史，從金融犯罪、貪瀆、緝毒、婦幼、執行、智慧財產及歷史演進七個面向做綜合整理，要讓新生代的檢察官能更瞭解在地業務。

邢泰釗表示：「這些都是基層檢察官奉獻智慧、貢獻青春所換來，我有義務把這些珍貴的歷史保存下來。」

（記者錢利忠）

廣告
  • 北檢檢察長邢泰釗。（記者簡榮豐攝）

    北檢檢察長邢泰釗。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐洗錢 樂陞炒股 自由之星 興航內線交易 邢泰釗
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初四】「雞」祥好料理
大吉大利✧親子蓋飯
吮指回味✧雞翅料理
金雞好蛋✧蛋料理
雞不可失✧滋補雞湯
轉寄

標題：自由之星》邢泰釗 辦案雷厲 司法史的行腳僧


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.