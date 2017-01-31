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自由之星》李文章 偵破一銀追回贓款 揚威國際

2017-01-31

十五年前女家教張靜華離奇失蹤，警方根據廁所內殘跡血漬抓出凶手，創下國內在無屍體出現下獲司法支持判刑的首例；一○三年北市信義區SPARK夜店殺警命案，警方一個個揪出凶嫌，一舉逮捕六十七人，也是凶殺個案的史上之最；去年第一銀行ATM遭駭客入侵盜領案，警方清出廿二名東歐罪犯，逮獲其中三人追回贓款，也是國際破獲此類刑案首例。

寫下這些亮麗紀錄的風雲人物，正是現任台北市刑警大隊長李文章，一位由基礎刑事鑑識、幕僚作業出身的專業刑事警官，也是目前刑事警界的明星。

李文章身材魁梧、皮膚黝黑，因此綽號「黑面的」，罵起人來狗血淋頭，但幾乎很少懲處過下屬。他講究邏輯思考，重視和講求證據，如果讓他盯上如鉚上加釘，再辯仍死活都難逃，刑事警界認為他即使登不上福爾摩斯之輩，也可算是漫畫人物中金田一耕助之流。

李文章出身屏東農家子弟，最喜愛的休閒活動是海釣，在大海中去做另一場鬥智；他也時而變身成熱血單車族，在北市刑大組了支車隊，有空便招朋引伴奔馳百公里，宣洩工作壓力。

雖然外型粗獷，但英文能力佳，還是位博士警官，隨時都會上網蒐羅國外新知，翻譯作成教材，或以他親手偵辦的案例，和學生作碰撞。

現年五十三歲，在高階警官界算年輕可期，不過他說，兩個兒子大學畢業後，就想帶著在醫院當護理長的老婆，回屏東老家過著田園生活了。（記者劉慶侯）

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  • 台北市刑警大隊長李文章（記者劉慶侯翻攝）

    台北市刑警大隊長李文章（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 一銀盜領案 夜店殺警案 李文章 自由之星 贓款
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標題：自由之星》李文章 偵破一銀追回贓款 揚威國際


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