自由之星》王柏融 單季200安 寫不完的棒球驚奇

2017-01-30

從高中三年皆未入選國手、曾想過放棄的青棒選手，到一肩扛下首屆U21台灣隊金牌陣容中心打線，去年才打完一個完整的中職球季，就一舉奪下六項個人大獎，Lamigo桃猿隊強打王柏融的努力以及蛻變，造就台灣職棒的亮眼巨星。

職棒經歷僅一年半的王柏融，去年球季的表現卻毫無新人生澀，全季繳出○．四一四鬼神般打擊率、二十九轟、二十四盜，球季末追逐單季兩百支安打的過程，最終如同史詩般達成空前創舉，竟是一發越過中外野大牆的陽春砲。

球季結束後，王柏融抱回新人王、打擊王、安打王、金手套與最佳十人外野手，還有年度最大獎ＭＶＰ，成為個人獎最大贏家。王柏融曾坦言，追逐單季兩百安過程多少有壓力，但「擁抱壓力的勇氣，或許辛苦，但是必經之路」，這句話成為這段紀錄之旅的最佳註腳。

「謝謝球迷一整年的支持與鼓勵，在我表現不好的時候，球迷總會鼓勵我，下一場再繼續努力。」王柏融不止一次感謝球迷給他的支持。桃猿隊去年走了看板球星林智勝，王柏融以新人之姿，成功和林泓育等前輩扛起火力輸出任務，即使猿隊最終全年成績墊底，王柏融驚奇的一季，仍讓猿迷對今年球季充滿希望。

王柏融的潛力與實力，Lamigo最清楚，一月初以五年保證領到三千萬元大約，簽下年資不到兩年的王柏融，讓他成為中職史上最快拿到月薪五十萬元的本土球員，就是清楚例證，猿迷們都等著看他如何再創奇蹟。

（記者林宥辰）