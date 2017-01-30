自由之星》王柏融 單季200安 寫不完的棒球驚奇
2017-01-30
從高中三年皆未入選國手、曾想過放棄的青棒選手，到一肩扛下首屆U21台灣隊金牌陣容中心打線，去年才打完一個完整的中職球季，就一舉奪下六項個人大獎，Lamigo桃猿隊強打王柏融的努力以及蛻變，造就台灣職棒的亮眼巨星。
職棒經歷僅一年半的王柏融，去年球季的表現卻毫無新人生澀，全季繳出○．四一四鬼神般打擊率、二十九轟、二十四盜，球季末追逐單季兩百支安打的過程，最終如同史詩般達成空前創舉，竟是一發越過中外野大牆的陽春砲。
球季結束後，王柏融抱回新人王、打擊王、安打王、金手套與最佳十人外野手，還有年度最大獎ＭＶＰ，成為個人獎最大贏家。王柏融曾坦言，追逐單季兩百安過程多少有壓力，但「擁抱壓力的勇氣，或許辛苦，但是必經之路」，這句話成為這段紀錄之旅的最佳註腳。
「謝謝球迷一整年的支持與鼓勵，在我表現不好的時候，球迷總會鼓勵我，下一場再繼續努力。」王柏融不止一次感謝球迷給他的支持。桃猿隊去年走了看板球星林智勝，王柏融以新人之姿，成功和林泓育等前輩扛起火力輸出任務，即使猿隊最終全年成績墊底，王柏融驚奇的一季，仍讓猿迷對今年球季充滿希望。
王柏融的潛力與實力，Lamigo最清楚，一月初以五年保證領到三千萬元大約，簽下年資不到兩年的王柏融，讓他成為中職史上最快拿到月薪五十萬元的本土球員，就是清楚例證，猿迷們都等著看他如何再創奇蹟。
（記者林宥辰）
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 年金改革法案 三月送立院
- 沒吃到寒士宴 竟爬高壓電塔 智警送紅包救命
- 年金改革國是會議分組討論》退休給付爭論 出現世代差距
- 星期專訪》陳建仁：做好經濟發展 共創美麗新世界
- 社論》一顆蘋果如何救美、中、台？
網友回應
熱門新聞
- 仰光機場槍擊案 全民盟法律顧問身亡
- 台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
- 詹姆士搶過年財 30萬紅包入袋
- 新年討雞利 立委春聯露一手
- 氣候暖化 魚汞含量恐暴增
- 掃到川普禁令 伊朗導演去不了奧斯卡
- 美與10逆差國 恐重談雙邊貿易協定
- 黑色幽默 高智力愈能享受
- 今變天 北部氣溫驟降10度
- 2016最震撼 全球十大新聞照片
- 參與國際組織 Taiwan嘛也通
- 《中英對照讀新聞》The incredible lunar TEMPLE 不可思議的「月球聖殿」
- 珍惜相聚時光 炎亞綸過年團聚親友
- 另類相忍為國…放棄大聯盟的男人
- 【作家的過年關鍵字】4之4：守歲
- 中居正廣肝炎痊癒 向粉絲報平安
- 飛人贈鞋 賀小威23座大滿貫
- 雞蛋糕爸爸 病磨不退
- 開春求桃花 雙管齊下 鬼鬼拜月老 double check超搞笑
- 吳克群打造魔戒 挑戰手作戒指
- 2017漫威英雄大回歸/蜘蛛人聯手鋼鐵人
- 玖壹壹尬畫功 跑車國罵都來了
- 針灸外交 聖文森總理夫人足感心
- 役男足球夢 陳信安助攻
- 彭佳嶼氣象員落海 空軍救援
- 主管支援休假 台鐵：全線營運順利正常
- 白石麻衣寫真首刷10萬本 川村真洋偷愛陪酒男
- 警告跨國公司避稅 德點名星巴克
- 議員陳特清病逝 南市議會缺2席不補選
- 下載台灣燈會APP 賞燈還能抽轎車
- 2017漫威英雄大回歸/索爾結盟浩克
- 高雄燈會今登場 「大港花火」映港都
- 中國狂買全球酒店、房地產 去年砸330億美元
- 李鑼手關節萎縮 筷子Hold不住
- 《東京觀察》邀熱比婭訪台 過程應更細膩
- 朴寶劍爆紅更感恩 太喜歡宋仲基拒演情敵
- 漫威電影2017上映日
- 《太陽的後裔模擬考》解答
- 重金為母買房賺翻 李翊君回娘家不塞車
- 柯神9發三分彈 勇士搶先40勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：自由之星》王柏融 單季200安 寫不完的棒球驚奇
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分