自由之星》希望兒童合唱團 排灣古調 唱進歐洲幫台灣銀回大獎
2017-01-30
去年總統就職典禮上，來自屏東的「Puzangalan（排灣族語：希望）兒童合唱團」以排灣族古調領唱國歌驚豔全場，儘管事後遭中國封殺，合唱團仍在蔡英文總統用她個人名義撥出「英派」一書版稅五十萬元後，終能把台灣美好的聲音帶到歐洲，贏得世界掌聲，不負眾望在匈牙利抱回銀牌。
希望兒童合唱團堅持不向孩子收費，團員從小學橫跨到高中，靠著指導老師吳聖穎蒐集古謠、編曲創作、無償指導，執行長蔡義方、團長黃國光等人協助到部落接送孩子、募款，固定每個週末集合練唱。
合唱團執行長蔡義方笑著說，不是每個原住民「天生」就很會唱歌，但即使五音不全的孩子，他們也接到合唱團練習，合唱團成立第九年了，他每個週末仍然開著車，到部落裡把孩子一個一個接來練唱。以前他總是到部落，拖著孩子來，現在孩子們都會主動到家門口等他接送，這就是孩子們的改變，孩子們從合唱中找到自信，也知道只要努力，就能比別人做得更好。
「來吧，朋友！我們一起來唱歌，我們齊心用心祈禱，不分你不分我，我們是被人稱羨的國家，團結又合一，沒有人像我們一樣，和諧又相愛，Ila hu !」團員洪芬妮去年寫信給總統蔡英文，表達想唱歌給總統聽的願望，讓合唱團於總統就職典禮上動人的溫暖歌聲得以持續傳唱，蔡義方說，部落隔代教養、經濟弱勢的家庭多，孩子們常因沒有目標、不知道未來在哪裡而走上偏路，只要能為部落帶來一點改變的力量，就會帶著希望，繼續唱下去。（記者邱芷柔）
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