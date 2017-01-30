自由之星》吳晟 史無前例 「詩人資政」謙稱聘書好重
2017-01-30
蔡英文總統去年聘請民間廿名友人擔任資政，其中詩人吳晟列名其中，成為首位「詩人資政」，但就在兩年多前，吳晟頂著卅七度的高溫，坐在行政院前含淚要政府停止中科搶水，酷暑下，面對一次又一次的「行為違法舉牌警告」，連上個廁所都被阻，他說：「前一刻還在街頭奮戰，此刻卻面對中央大員到訪，我何德何能啊！這感覺，說不出來，就是很奇怪，很不真實。」
去年十二月五日，總統府副秘書長姚人多銜總統之命，親自送上「資政聘書」，溪州鄉史上出現首位「資政」，在鄉間這是多麼「光耀門楣」的一件大事，但這天，吳晟形單影隻，最多就只有鄉長黃盛祿（吳晟的外甥）作陪。
姚人多頻頻說抱歉：「總統很想親自送來，但實在走不開。」吳晟一再謙稱實在不用這樣，接著才說：「這張聘書好重…好重。」
吳晟表示他習慣拿筆寫詩或街頭為農民發聲，從來沒有想過自己有當資政的一天。但他強調還是不改「用詩針砭社會」的本性，還是會為「農民」和「土地環境」發聲。
這位田園詩人不但用筆關心環境，更用身體遂行理念，例如吳晟十多年前在家鄉種植超過三千棵台灣原生樹木，兩公頃的土地，都沒有施用化學肥料和農藥，毗鄰的農田，得以種植有機稻米，價格翻倍，溪州鄉公所催生出「溪州尚水公司」，許多農民拋棄農藥，以友善土地的方式栽種，農民不僅收入增加，也免於受農藥荼毒，找回健康。
（記者顏宏駿）
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