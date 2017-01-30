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自由之星》許淑淨 一年拿下兩面奧運金牌 紀錄超神奇

2017-01-30

「細膩度決定高度，性格決定未來。」恩師蔡溫義的這句評語，正是「台灣之光」許淑淨能在國際舉重場上屢創顛峰的關鍵。二○一六年也成為她的奇幻之旅，不僅遞補四年前倫敦奧運金牌，更在里約奧運自力封后，一年拿下兩面奧運金牌，寫下神奇紀錄。

早在去年七月出征里約奧運前，許淑淨就因奪敦奧金牌哈薩克名將趙常玲陷入禁藥風波，得以從銀牌遞補后座，但她沒因此得意忘形，只平淡說：「少了一種興奮感，當下奪金跟四年之後才替補，感覺真的有差。」

許淑淨抵達巴西里約時心情忐忑，因為賽前三週她才在練習時輕微拉傷右大腿，但蔡溫義教練欺敵有成，幫助愛徒擊敗中國強敵黎雅君奪冠，也讓國人見識到體育場上絕非靠蠻力決定一切。

蔡溫義透露，許淑淨生氣從來不會超過五分鐘，還一路進修唸到博士班，EQ跟IQ都高水準，天生就是練武奇才：「不曉得她是千里馬，還是我是伯樂，我們就是一拍即合。」

從遞補二○一二年倫敦奧運金牌，到二○一四年仁川亞運打破世界紀錄封后，以及二○一六年里約奧運連霸，許淑淨四年間光是亞、奧運就可入帳四千五百萬元獎金，若加上世錦賽、亞錦賽摘金鍍銀，她的獎金超過五千萬元。

來自雲林崙背的庄腳囝仔許淑淨，對於自己的榮耀，不忘感恩：「沒有大家的支持，就沒有今天的許淑淨。」但她的追夢之路還沒結束，二○二○年東京奧運仍希望繼續披上戰袍，讓世界知道，幅員不大的台灣，依舊有力拔山兮的女力士。（記者林宗偉）

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  • 許淑淨驕傲拿下里約奧運台灣第一面金牌（路透檔案照）

    許淑淨驕傲拿下里約奧運台灣第一面金牌（路透檔案照）

  • 許淑淨驕傲拿下里約奧運的台灣第一面金牌（資料照，記者林正堃攝）

    許淑淨驕傲拿下里約奧運的台灣第一面金牌（資料照，記者林正堃攝）

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