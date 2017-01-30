美法官禁止遣返穆斯林 川普發動反恐突襲葉門30死

2017-01-30

〔編譯張沛元、魏國金／綜合報導〕美國總統川普禁止敘利亞、葉門、伊朗等七個穆斯林國家公民入境美國的行政命令廿八日遭遇法律挑戰，一名聯邦法官緊急下令禁止當局將這些因川普禁令而受困機場者遣返回國，但並未直接推翻川普的穆斯林禁令。此一判決恐在全美各地掀起挑戰川普禁令的司法大戰，但負責落實穆斯林禁令的美國國土安全部說，會繼續落實川普的旨意。

全美恐掀挑戰川普禁令司法戰

川普在廿七日午後簽署總統行政命令，禁止伊朗、伊拉克、敘利亞、蘇丹、利比亞、葉門與索馬利亞等七個以穆斯林佔多數國家的公民，在未來九十天入境美國。此令一出，紐約甘迺迪機場廿七日晚間便有十一人遭拘留。人權組織「美國公民自由聯盟」（ＡＣＬＵ）代表其中兩名伊拉克人控告川普行政命令本身就不合法，拘留持有有效簽證者也違法。

紐約布魯克林的聯邦女法官唐納利廿八日晚間下令，美國當局不能遣返來自上述七國、但持有有效簽證並已抵美或受困過境處的外籍人士。儘管此令暫時解決部分受困機場者的燃眉之急，但也僅止於當局不能遣返這些人，而非意味受困機場者可以獲釋與入境美國。

此外，華盛頓州與維吉尼亞州均有聯邦法官下達臨時禁制令，禁止將持有有效簽證民眾遣返。

但國土安全部廿九日一早發表聲明，指稱該部可以在遵守法官決定的情況下，繼續落實川普的行政命令，並稱川普的行政命令是「邁向重建控制美國邊界與國家安全的第一步」。川普也老神在在，廿八日在白宮橢圓形辦公室告訴記者，這個行政命令不是穆斯林禁令，而且在機場與各地都運作良好。

國土安全部指出，受到川普穆斯林禁令的影響者約有三七五人，其中一○九人被拒絕入境，另有一七三人在登機前就被航空公司擋下。

美稱擊斃「開打」14名恐怖份子

川普廿九日也下令出動特種部隊在葉門南部貝達省亞克拉區，展開對「開打」恐怖組織的反恐行動，五角大廈表示，總共擊斃「開打」葉門分支領導人拉夫達哈布在內的十四名恐怖份子。當地醫院表示，共有卅人死亡，當中包括十三名婦孺。另有一名美軍遭射殺，三名突擊隊員受傷，這是川普政府首度在葉門進行的軍事行動，以及第一件的美軍戰鬥傷亡。