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國道北上高乘載 今明三人再上路

2017-01-30

〔記者陳炳宏、黃建華、顏宏駿／綜合報導〕春節國道北上高乘載管制將於今、明兩天（初三、初四）實施，小型車需乘滿三人以上才能上高速公路，但有身心障礙證明及孕婦證明的用路人不受此限。預計今天總延車公里可達一百四十百萬車公里，將是春節連假中最高峰，高公局呼籲駕駛盡量避開壅塞路段，並配合管制措施。

身心障礙及孕婦 不受限制

昨天是國人傳統回娘家的日子，加上多起事故，因此國道十分壅塞，部分路段時速僅卅公里；高公局交通管理組科長宋嵩表示，今日上午南下預計仍有出遊的民眾，下午則逐漸出現返回北部收假的車潮，達到國道車潮最高峰。

今日交通疏導措施高乘載管制部分，包括早上九時至下午二時國一北上高雄端至湖口、國三北上屏東九如至大溪；下午三時至晚間八時國五北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口匝道。此外，深夜廿三時至早上六時國道全線暫停收費，以及全天封閉國一埔鹽系統北上入口、國三名間雙向及竹南北上入口匝道。

高公局表示，高乘載管制實施時，請用路人先行搖下車窗或備妥相關證件資料，方便執勤員警分辨乘車人數，以減少排隊等候時間。

高公局並建議用路人收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。

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  • ▲春節國道北上高乘載管制將於今、明兩天（初三、初四）實施，小型車需乘滿三人以上才能上高速公路。圖為國道一號北斗交流道附近，昨天晚上八時左右北上路段塞爆。（記者顏宏駿攝）

    ▲春節國道北上高乘載管制將於今、明兩天（初三、初四）實施，小型車需乘滿三人以上才能上高速公路。圖為國道一號北斗交流道附近，昨天晚上八時左右北上路段塞爆。（記者顏宏駿攝）

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