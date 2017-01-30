澳網逆轉擒蠻牛 費德爾吻淚第18冠
〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽男單決戰，第九度上演大滿貫「費納爭霸」戲碼！卅五歲老將費德爾技高一籌，歷經逾三個半小時惡鬥，以六比四、三比六、六比一、三比六、六比三扳倒西班牙「蠻牛」納達爾，第五度在澳網稱王，也改寫自己保持的史上最多十八座大滿貫冠軍紀錄 。
改寫自己保持史上最多大滿貫紀錄
苦等七年第六度闖入澳網決賽的費德爾，在生涯滿百場澳網戰役打破自二○一二年溫布頓後的大滿貫冠軍荒。賽後他感性致詞，將榮耀與納達爾共享，「很開心看到他回來，沒人相信我們會師決賽。很可惜比賽沒有和局，如果有的話，今晚我願和納達爾分享。請繼續打下去，網球需要你」。
冠軍到手時，向來冷靜優雅的費德爾，當眾跳躍揮舞雙臂，隨後走向網前與納達爾擁抱，英雄相惜溢於言表。隨後費爸回到場中，仰天高舉雙臂，再跪地掩面擦乾英雄淚，他不忘向觀眾致意：「沒想到能在這裡實現十八冠美夢，希望明年再見到你們。」
30歲納達爾功虧一簣 不敵35歲費爸
卅歲的納達爾揮別傷痛強勢回歸，但功虧一簣，大滿貫冠軍停留在十四座，仍與美國名將山普拉斯並列史上第二。
雖敗猶榮的納達爾仍恭賀勁敵，「這是很棒的比賽，費德爾比我更值得拿下勝利。這是我四個月來第一個大滿貫比賽，經過許多努力才再度站在這裡，我會繼續前進」。
這場史詩決戰，費、納前四盤互不相讓，決勝盤納達爾錯失三比一領先，遭費爸犀利單手反拍壓制，連趕五局後來居上，第二個冠軍點鎖定勝利。
費爸強轟廿記愛司，遠優於納達爾的四記，且第一發得分率、致勝球等數據都居上風。儘管費德爾瘋狂搶攻，也付出非受迫失誤不斷的代價，侵略性打法足以壓制固守底線的納達爾，總計費爸逼出多達廿個破發點，七度得逞，總算扭轉過往交手的頹勢。
費德爾這回屠牛成功，將對戰扳成十二勝廿三負；九度在大滿貫爭冠也形成三勝六負，並一雪二○○九年澳網決賽失利之仇。費爸繼二○○四、○六、○七、一○年後，第五次澳網掄元，也是年逾卅的第二座大滿貫金盃；細數其十八冠，溫布頓草地七座最多，美網、澳網各五冠、法網僅封王一次。
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