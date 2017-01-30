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魚與長年菜 林全談年改 期待年年有餘

2017-01-30

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府正推動年金改革，春節期間也不忘這項關係下一代未來的重要政策，行政院長林全昨日即以過年的「年年有餘」等吉祥話，比喻年金改革說：「年金改革，就是要讓年金制度能夠年年有餘、長長久久，讓每位都能領得到、領得久。」

林全在臉書上表示，農曆新年，大多數人家的年夜飯都會準備一道魚及長年菜，希望來年可以年年有餘、長長久久。年金改革，就是要讓年金制度能夠年年有餘、長長久久，讓每一位都能領得到、領得久。

他說，副總統陳建仁為了講解年金改革，針對幾個年金改革重點，手繪幾張圖讓大家容易理解，更是對於國家財政以及年金制度能夠長長久久、年年有餘的期許與希望。

林全強調， 「新的一年，讓我們繼續為公平永續的年金制度改革一起加油！」

據了解，國家年金改革委員會在廿二日舉辦年改國是會議後，已進入修法的準備期，政府已公布公教與勞工的年改版本，至於軍人退撫制度的設計，則由國防部單獨提出，目前草案尚未送進行政院，政府規劃在三月份向立法院送出有關軍公教與勞工的年金改革版本相關修法。

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  • 行政院長林全針對年金改革喊話，盼未來可年年有餘、長長久久。（取自林全臉書）

    行政院長林全針對年金改革喊話，盼未來可年年有餘、長長久久。（取自林全臉書）

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