參拜鎮瀾宮兩樣情 詹啟賢獨行 郝龍斌大陣仗
2017-01-30
〔記者李忠憲、蔡政珉、洪美秀／綜合報導〕昨日是大年初二回娘家日子，大甲鎮瀾宮卻有濃濃的政治味！國民黨主席參選人郝龍斌、詹啟賢不約而同前往參拜，但是詹啟賢是隻身前往，沒有黨內大咖陪同及接待，郝龍斌則有前台中市長胡志強、鎮瀾宮董事長顏清標及多位市議員、里長大陣仗加持。
詹啟賢昨日上午九時抵達大甲鎮瀾宮參拜，由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤陪同。詹啟賢表示，過去他為國民黨做很多事，但很少說出來，對他認識較少，現在要多出來，讓大家了解他做了多少事，可以為黨奉獻的地方，最後再由黨員做選擇。他宣布參選黨主席起步晚，參選人很多，他來向媽祖祈求，希望媽祖庇蔭大家。
郝龍斌則在上午十一時前往參拜，胡志強夫婦、顏清標及多位市議員陪同，陣仗不小。郝龍斌一開始就說，很感謝顏清標百忙中前來接待，他本來就想來鎮瀾宮，知道胡志強每年都會來參拜，就一起過來，有拜有保庇。
媒體問顏清標為何只陪郝龍斌，顏解釋說，詹啟賢參拜後去他家拜訪，他才知道詹有來。後來由於郝龍斌約定時間已到，且因廟周邊都塞車，他才騎機車趕過來，因此遲到，並非只陪郝。
胡志強也說，黨主席選舉有多人出來是好事。因為郝有通知他，他才陪同，詹則沒有通知他。
此外，前總統馬英九昨天也先後到苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖、新竹縣新埔鎮褒忠義民廟上香。由於不再發放總統紅包，昨天馬家庄外來遊客明顯減少，宗族鄉親則說，這樣更具家庭聚會的親切感。
馬英九也留在義民廟享用客家美食，席間與陪同的客家鄉親、縣長邱鏡淳及縣議員相談甚歡，但媒體問及黨主席選舉一事，他則表示「謝謝關心」，未再發言。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 年金改革法案 三月送立院
- 沒吃到寒士宴 竟爬高壓電塔 智警送紅包救命
- 年金改革國是會議分組討論》退休給付爭論 出現世代差距
- 星期專訪》陳建仁：做好經濟發展 共創美麗新世界
- 社論》一顆蘋果如何救美、中、台？
網友回應
熱門新聞
- 仰光機場槍擊案 全民盟法律顧問身亡
- 台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
- 詹姆士搶過年財 30萬紅包入袋
- 新年討雞利 立委春聯露一手
- 氣候暖化 魚汞含量恐暴增
- 掃到川普禁令 伊朗導演去不了奧斯卡
- 美與10逆差國 恐重談雙邊貿易協定
- 黑色幽默 高智力愈能享受
- 今變天 北部氣溫驟降10度
- 2016最震撼 全球十大新聞照片
- 參與國際組織 Taiwan嘛也通
- 《中英對照讀新聞》The incredible lunar TEMPLE 不可思議的「月球聖殿」
- 珍惜相聚時光 炎亞綸過年團聚親友
- 另類相忍為國…放棄大聯盟的男人
- 【作家的過年關鍵字】4之4：守歲
- 中居正廣肝炎痊癒 向粉絲報平安
- 飛人贈鞋 賀小威23座大滿貫
- 雞蛋糕爸爸 病磨不退
- 開春求桃花 雙管齊下 鬼鬼拜月老 double check超搞笑
- 吳克群打造魔戒 挑戰手作戒指
- 2017漫威英雄大回歸/蜘蛛人聯手鋼鐵人
- 玖壹壹尬畫功 跑車國罵都來了
- 針灸外交 聖文森總理夫人足感心
- 役男足球夢 陳信安助攻
- 彭佳嶼氣象員落海 空軍救援
- 主管支援休假 台鐵：全線營運順利正常
- 白石麻衣寫真首刷10萬本 川村真洋偷愛陪酒男
- 警告跨國公司避稅 德點名星巴克
- 議員陳特清病逝 南市議會缺2席不補選
- 下載台灣燈會APP 賞燈還能抽轎車
- 2017漫威英雄大回歸/索爾結盟浩克
- 高雄燈會今登場 「大港花火」映港都
- 中國狂買全球酒店、房地產 去年砸330億美元
- 李鑼手關節萎縮 筷子Hold不住
- 《東京觀察》邀熱比婭訪台 過程應更細膩
- 朴寶劍爆紅更感恩 太喜歡宋仲基拒演情敵
- 漫威電影2017上映日
- 《太陽的後裔模擬考》解答
- 重金為母買房賺翻 李翊君回娘家不塞車
- 柯神9發三分彈 勇士搶先40勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：參拜鎮瀾宮兩樣情 詹啟賢獨行 郝龍斌大陣仗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分