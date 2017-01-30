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參拜鎮瀾宮兩樣情 詹啟賢獨行 郝龍斌大陣仗

2017-01-30

〔記者李忠憲、蔡政珉、洪美秀／綜合報導〕昨日是大年初二回娘家日子，大甲鎮瀾宮卻有濃濃的政治味！國民黨主席參選人郝龍斌、詹啟賢不約而同前往參拜，但是詹啟賢是隻身前往，沒有黨內大咖陪同及接待，郝龍斌則有前台中市長胡志強、鎮瀾宮董事長顏清標及多位市議員、里長大陣仗加持。

詹啟賢昨日上午九時抵達大甲鎮瀾宮參拜，由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤陪同。詹啟賢表示，過去他為國民黨做很多事，但很少說出來，對他認識較少，現在要多出來，讓大家了解他做了多少事，可以為黨奉獻的地方，最後再由黨員做選擇。他宣布參選黨主席起步晚，參選人很多，他來向媽祖祈求，希望媽祖庇蔭大家。

郝龍斌則在上午十一時前往參拜，胡志強夫婦、顏清標及多位市議員陪同，陣仗不小。郝龍斌一開始就說，很感謝顏清標百忙中前來接待，他本來就想來鎮瀾宮，知道胡志強每年都會來參拜，就一起過來，有拜有保庇。

媒體問顏清標為何只陪郝龍斌，顏解釋說，詹啟賢參拜後去他家拜訪，他才知道詹有來。後來由於郝龍斌約定時間已到，且因廟周邊都塞車，他才騎機車趕過來，因此遲到，並非只陪郝。

胡志強也說，黨主席選舉有多人出來是好事。因為郝有通知他，他才陪同，詹則沒有通知他。

此外，前總統馬英九昨天也先後到苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖、新竹縣新埔鎮褒忠義民廟上香。由於不再發放總統紅包，昨天馬家庄外來遊客明顯減少，宗族鄉親則說，這樣更具家庭聚會的親切感。

馬英九也留在義民廟享用客家美食，席間與陪同的客家鄉親、縣長邱鏡淳及縣議員相談甚歡，但媒體問及黨主席選舉一事，他則表示「謝謝關心」，未再發言。

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  • 鎮瀾宮董事長顏清標（左）歡迎前台北市長郝龍斌及前台中市長胡志強夫婦。 （記者李忠憲攝）

    鎮瀾宮董事長顏清標（左）歡迎前台北市長郝龍斌及前台中市長胡志強夫婦。 （記者李忠憲攝）

  • 前國民黨副主席詹啟賢（左）與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤上香參拜。（記者李忠憲攝）

    前國民黨副主席詹啟賢（左）與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤上香參拜。（記者李忠憲攝）

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