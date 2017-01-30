柯姚在一旁 挺誰選北市 蔡：呵呵
2017-01-30
〔記者何世昌、李雅雯／綜合報導〕總統蔡英文開春參香祈福、發放紅包行程，除了吸引大批民眾排隊領取，有意投身明年市長選舉的民進黨立委也把握曝光機會，到場與小英同台，昨天包括北市立委姚文智及新北立委吳秉叡、羅致政都出現在小英參香、發紅包場合。蔡英文也被問到挺誰參選問題，但她都未做答覆。
姚文智：不是柯柯柯就好
蔡英文昨天前往北市北投關渡宮參拜時，地主、台北市長柯文哲現身陪同，大同士林選區的立委姚文智也「跨區」與會。這也是柯文哲表態爭取連任後，柯、姚首次同台，但雙方互動冷。媒體問蔡，下屆市長支持柯或姚參選？蔡僅呵呵笑回應。姚文智事後接受媒體聯訪則笑稱，「不是柯柯柯就好」。
媒體追問，參拜時有無默默許下參選市長的心願？姚則答說：「如果是默默就不能告訴你。」
柯文哲此次新春安排走訪廿五處宮廟，昨稍早在松山慈祐宮被問及是否為了連任準備？柯否認，並稱這是傳統，每個市長新春都要這樣跑廟；再者，當廟方邀請，如果不去也很歹勢。至於今年的施政期許？柯說：「一定會更好！」剛接手世大運時亂七八糟，如今已磨合兩年，市府團隊默契穩且「打出隊形了」。
羅致政、吳秉叡新北較勁
有別於北市場合的姚、柯跨黨有別於北市場合的姚、柯跨黨較勁，蔡英文稍後到新北市板橋區慈惠宮、接雲寺參拜並發放紅包，同屬民進黨的立委羅致政、吳秉叡現身相陪，兩人皆被視作明年新北市長選舉潛在參選人，到場和民眾搏感情、爭取印象曝光，也讓外界有前哨戰、試水溫的聯想。
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